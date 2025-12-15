「TGI フライデーズ」のグランドメニューが、全13店舗でフルリニューアル！

ブランドのエッセンスである “In Here, It’s Always Friday”が体感できる、“アメリカンの楽しさ” を再デザインした新たなメニューを体験できます☆

TGI フライデーズ「グランドメニュー」フルリニューアル

リニューアル日：2025年12月15日（月）

実施店舗：TGI フライデーズ 国内全13店舗

世界41か国で450店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」

ブランドのエッセンスである “In Here, It’s Always Friday” がより体感できるように、グランドメニューがフルリニューアルされました！

今回のメニューは、アメリカンカジュアルの楽しさ・大胆さ・遊び心を再解釈し、デザインから構成まで一新した新たなメニュー体験です。

人気アイテムの魅力をより引き立てる写真表現に加え、新たなラインナップが加わり、これまで以上に “選ぶ楽しさ” “シェアするワクワク” を感じられます。

なお、原材料やクオリティを見直し、より満足できる体験ができるよう、一部メニューの内容や構成が最適化されています。

APPETIZERS -Share the Start

仲間とシェアする一皿が揃うアペタイザー。

「フィッシュ＆チップス」や「チキンフィンガー」などクラシカルなメニューはもちろん、「スタックドチリチーズフライ」などの新メニューも用意されています。

GRILLED & SAUCED -Bold Flavors, American Classics

香ばしく焼き上げたグリルと、フライデーズ自慢のソースが食欲を刺激する グリル＆ソース。

ステーキやリブ、チキンなどがラインナップされています。

SIZZLING SELECTIONS & FRESH MEX -Hear the Sizzle, Feel the Excitement.

音と香りで心を掴む、テーブルに運ばれた瞬間がクライマックスの料理たち。

五感で楽しむメニューが並びます。

PASTA & SALADS -Comfort with a Kick, Fresh, Colorful, and Balanced.

アメリカンらしい満足感に、スパイスと旨みを効かせたフライデーズ流パスタがラインナップ。

フレッシュな素材と多彩なトッピングで楽しめるサラダも用意されています。

BURGERS & SANDWICHES -Big Bites, Bigger Smiles.

ボリュームも満足感も妥協しない、フライデーズらしい一皿。

ハンバーガーやサンドイッチも充実しています☆

アメリカ発のレストラン「TGI フライデーズ」の魅力を再発見できる、新たなグランドメニュー。

フルリニューアルされた「TGI フライデーズ」のグランドメニューを紹介しました☆

