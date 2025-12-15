植物由来でUV・LED硬化！GSアライアンス「ネイルチップ用接着剤」

GSアライアンスが、植物・自然由来の成分を使用し、UVやLEDの光で硬化するネイルチップ用接着剤を開発。

同社の新ブランド「Re:soil（リソイル）」より、2025年12月22日に発売されます。

GSアライアンス「植物、自然由来のUV、LEDの光で固まるネイルチップ用接着剤」

発売日：2025年12月22日

販売場所：ナノサクラショップ（オンライン）

特徴：植物バイオマス度22-30％、化粧品グレード

「世の中の全ての石油・化石燃料由来の材料を植物・天然バイオマス由来に置き換える」という開発概念のもと研究を進めるGSアライアンス。

今回開発されたのは、環境に優しい植物由来の原料を用いたネイルチップ用の接着剤（グルー）です。

UVやLEDランプで固めるタイプのネイルチップ用接着剤において、植物由来の成分で作られた製品は世界初（同社調べ）となります。

世界初の植物由来光硬化技術

本製品は、爪に塗布してネイルチップを載せ、チップを通してUVやLEDランプを照射することで硬化させる仕組み。

光を通す必要があるため、透明または半透明のネイルチップでの使用が推奨されています。

同社が展開する植物由来の生分解性樹脂製ネイルチップと併用することで、チップから接着剤に至るまで全てを植物由来で統一することが可能です。

爪への優しさと安全性

市販の一般的なネイルチップ用接着剤にはシアノアクリレートを主成分とするものがあり、刺激やカブレ、硬化熱による火傷のリスクが課題となるケースも。

対して本製品は、植物由来の材料を用いることで急激な化学反応熱を抑制。

刺激やカブレ、火傷の恐れを軽減した設計となっており、爪に直接触れる化粧品グレードとして開発されています。

TPOフリーのグレードも用意され、安全性への配慮が徹底されています。

GSアライアンスでは、ネイルポリッシュや除光液、容器に至るまで、石油由来製品をオーガニック由来へ転換する取り組みを推進。

環境への配慮と人体への優しさを両立した次世代のネイルコスメです。

