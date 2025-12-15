現場の声を資産に！パーソナルエージェント「保育士のミカタ」無料分析プラン

パーソナルエージェント株式会社が運営する「保育士のミカタ」が、保育施設を運営する企業・法人・自治体・個人を対象に、自園・自社に投稿された保育士の口コミを無料で閲覧・分析できるサービスの提供を開始。

保育業界初となる本サービスは、現場のリアルな声を把握し、職場環境の改善や人材定着につなげるための新たな取り組みです。

保育士のミカタ「口コミ閲覧・分析サービス無料プラン」

提供開始日：2025年

対象：保育施設を運営する企業、法人、自治体、個人

費用：無料（一部有料プランあり）

これまで保育士同士の情報共有の場として機能してきた「保育士のミカタ」。

深刻化する保育士不足や不適切保育の問題を背景に、運営側が現場の声を正しく把握し、改善に生かすことが不可欠と考え、今回の無料プランがリリースされました。

口コミを単なる対立の火種にするのではなく、より良い職場作りのための「資産」へと転換することを目指しています。

無料プランの主な機能とメリット

無料プランでは、自園に投稿された「高評価」および「最新の口コミ」の閲覧が可能。

人間関係や残業、給料など20項目にわたる分野別の評価点数を可視化するカテゴリー別分析や、同一法人内の系列園比較機能も利用できます。

現場の声を起点に現状を把握することで、的確な運営改善や信頼関係の構築（エンゲージメント向上）が期待できます。

公平なデータと匿名性の厳守

「保育士のミカタ」では、良い点と課題点をセットで投稿するルールを設けているため、運営改善に役立つヒントと自園の魅力がバランスよく蓄積されています。

また、投稿者の個人情報は一切開示されず、特定につながる表現も目視審査で排除されるため、保育士は安心して本音を投稿でき、運営側は忖度のない真の声を把握できます。

登録の流れ

利用には法人登録フォームからの申請が必要です。

審査を経て、口コミ分析用の管理画面ログイン情報が案内されます。

まずは詳細を知りたい担当者向けに、サービス詳細や導入メリットをまとめた資料のダウンロードも可能です。

現場と運営側の認識のズレを解消し、保育の質向上を目指す画期的なサービス。

2026年4月から始まる「子ども誰でも通園制度」を控え、環境整備が急務となる保育業界にとって強力なツールとなりそうです。

パーソナルエージェント「口コミ閲覧・分析サービス無料プラン」の紹介でした。

