保護機能強化と損失低減を実現！サンケン電気 高圧3相モータ用ドライバ「SIM1シリーズ」

サンケン電気が、白物家電向けの高圧3相モータ用ドライバ「SIM1シリーズ」のうち、「SIM1-10F1M」の量産を開始。

従来のパッケージサイズを維持しつつ、保護機能の強化やスイッチング損失の大幅な低減を実現し、世界的に進む家電のインバータ化と省エネ需要に応える新製品です。

サンケン電気 高圧3相モータ用ドライバ「SIM1シリーズ」

メーカー：サンケン電気

製品名：高圧3相モータ用ドライバ「SIM1シリーズ」

パッケージ：DIP40 (36.0mm × 14.8mm × 4.0mm)

用途：冷蔵庫、洗濯乾燥機、エアコン、空気清浄機などのインバータ制御

「SIM1シリーズ」は、当社従来製品のパッケージサイズはそのままで、保護機能をより強化した高圧3相モータ用ドライバ。

ハイサイドとローサイドの両方に過電流保護機能を搭載することで、出力素子破壊後の同時オンによる二次破壊を防止する安全設計が施されています。

また、ESD保護素子の搭載によりシステム構築時の静電気破壊を抑制するなど、信頼性が大きく向上しています。

充実した保護機能

本シリーズの大きな特徴は、ハイサイド過電流保護機能（OCP1）とローサイド過電流保護機能（OCP2）の両方を搭載している点。

万が一、片側の出力素子が破損しても、もう一方のOCPが動作してオフにすることで、過大な電流による二次的な破壊を防ぎます。

さらに、LS端子とCOM端子間にESD保護素子を配置し、静電気耐量を向上させることで、製造工程でのトラブルリスクも低減されています。

スイッチング損失の大幅低減

今回量産が開始された定格10A品の「SIM1-10F1M」は、IGBTプロセスの最適化により出力素子のターンオフ特性を向上。

VCE(SAT)の上昇を抑えつつEOFFを大幅に低減し、トータル損失を従来製品比で26％低減することに成功しました。

洗濯機のドラム駆動など、比較的高いキャリア周波数で使用されるアプリケーションの効率向上に寄与します。

ラインアップとパッケージ

ラインアップは定格2Aから10Aまでの計5製品が計画されており、「SIM1-10F1M」以外の4製品も近日中に量産予定。

パッケージは従来と同じDIP40を採用しているため、既存設計からの置き換えや大容量モデルへの展開もスムーズです。

ユニバーサル入力仕様の小〜中容量モータのインバータ制御に最適なシリーズ。

世界的な省エネ推進や、電源事情・製造環境の多様化に対応する高い信頼性と性能を備えた「SIM1シリーズ」。

白物家電のさらなる進化を支えるキーデバイスとして注目です。

サンケン電気「SIM1シリーズ」の紹介でした。

