踏んで回すだけ！MAXWIN「盗難防止ブレーキロック S-HLOC02」

カー用品ブランドMAXWINが、踏んで回すだけで簡単に設置でき、物理的に車を完全ロックする盗難防止ブレーキロック「S-HLOC02」の発売を開始。

特許取得のシリンダー構造を採用し、愛車を強力に守るセキュリティアイテムが登場しました。

MAXWIN「盗難防止ブレーキロック S-HLOC02」

販売場所：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング

本体サイズ：420×130×50mm

重量：1,495g

材質：アルミ合金 + 亜鉛合金

ペダルを足で押さえながらハンドルを回すだけの直感的な操作で、ブレーキペダルを物理的にロックする本製品。

高強度合金の本体と特許取得のシリンダー構造により、破壊されにくい堅牢な設計が特徴です。

一般乗用車から軽自動車まで幅広い車種に対応し、愛車の盗難対策を強力にサポートします。

踏んで回すだけの簡単設置

設置方法は、ブレーキペダルに挟んで製品ハンドルを引き上げるだけ。

解錠も鍵を入れて回すだけで自動的に開くため、誰でも簡単に扱うことが可能です。

毎日の使用でもストレスを感じさせない手軽さが魅力。

特許取得シリンダーと高硬度合金

ドリルによる破壊工作にも耐えうる、特許取得済みのシリンダー（鍵穴）構造を採用。

ステンレス鋼とアルミ合金製の本体は極めて丈夫で、物理的な破壊から愛車をガードします。

簡単には解除できない構造が、高い防犯効果を発揮します。

緊急脱出用ハンマーとしても活用可能

ロック本体の先端にはメタルコーンが付属。

緊急事態の際には窓ガラスを割るハンマーとして使用でき、命を守るツールとしても機能します。

普段は防犯グッズとして、万が一の時は防災グッズとして役立つ頼もしいアイテム。

簡単な操作性と強固なセキュリティ性能を兼ね備えたブレーキペダルロック。

愛車の安全を守る新たな選択肢として注目です。

MAXWIN「盗難防止ブレーキロック S-HLOC02」の紹介でした。

