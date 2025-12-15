¿¹ÏÆ·ò»ù¡¢¤ªÃë¤ÎÀ¸ÈÖÁÈ¤Ç¡ÈÊüÁ÷»ö¸Îµé¡É¤ÎÉ½¾ð¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¡ÖÉÝ¤¤¡¼¡ª¡×¡Ö¤¨¡¢¤¨¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¿¹ÏÆ·ò»ù¡Ê58¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÃëÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°11¡§50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÊüÁ÷»ö¸Îµé¡É¤Î¿²´é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡© ¿¹ÏÆ·ò»ù¡õÂ©»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ä¥µ¥ó¥¬¥æ¥Ë»Ñ
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÅß¤Î¿çÌ²¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾ÃSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¿çÌ²³Ø¤ÎÀ¤³¦Åª¸¢°Ò¡¦ÌøÂôÀµ»Ë»á¤ò¾·¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿¹ÏÆ¤Ï²¾Ì²¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ÇÇ¾¤ÎÆ¯¤¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÎ¢¤Ë¤¢¤ë°Å¼¼¤Ç¼ÂºÝ¤Ë20Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê²¾Ì²¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÌó20Ê¬¸å¡¢·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡ÊTravisJapan¡Ë¤¬¿¹ÏÆ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÌÜ¤È¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤Ê¤¬¤éÇú¿ç¤¹¤ë¿¹ÏÆ¤Î»Ñ¤¬¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ËMC¤Î¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤¨¡ÄÇòÌÜ¸þ¤¤¤Æ¤ë¡©¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¡¢¿ÀÅÄ°¦²Ö¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡¼¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤ÈÈáÌÄ¤¬¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²¾Ì²¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¿¹ÏÆ¤Ï¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢²¾Ì²Á°¤è¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¡ÖÌµÂÌ¤Ê²¾Ì²¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿¹ÏÆ¤Î²¾Ì²»Ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏSNS¾å¤Ç¤â¡Ö¿¹ÏÆ·ò»ù¤Î¿²´é¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¡×¡ÖÇú¿ç¤·¤Æ¤ë¡ª²¾Ì²¤¸¤ã¤Ê¤¤£÷¡×¡ÖÇòÌÜÇí¤¤¤Æ¤¿¤·w¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
