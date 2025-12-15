パク・ジュヒョンが天才解剖医に 韓国ドラマ『メスを持つハンター』U-NEXTで配信決定＜キャスト・あらすじ＞
俳優のパク・ジュヒョンが主演する韓国ドラマ『メスを持つハンター』（全16話）が、17日よりU-NEXTで独占配信されることが決定した。
【場面ショット】『メスを持つハンター』カン・フンが正義感の強い警察官に
同作は、連続殺人犯として姿をくらましていた父親の犯行手口を、解剖を通じて知ってしまった天才解剖医が、警察よりも早く、自らの手で父親を捕まえようと奮闘する犯罪心理スリラー。
天才解剖医であるソ・セヒョンを演じるのは『禁婚令 ｰ朝鮮婚姻禁止令ｰ』で高い演技力をみせたパク・ジュヒョン。死体の解剖中に、20年前に死亡したと思われていた連続殺人犯の父親の殺人手口を発見し、自身の過去と運命的な対決に挑む。
また正義感の強い警察官チョン・ジョンヒョンを『赤い袖先』『コッソンビ熱愛史』で熱演を見せたカン・フンが演じる。事件の捜査中に憧れのセヒョンと出会い、彼女に惹かれながらも、やがて徐々に疑念を抱くようになる。
そしてセヒョンの父親であり、恐ろしい連続殺人犯「仕立て屋」を『トレーサー』『ウンスのいい日』など実力派俳優パク・ヨンウが怪演。表向きは穏やかなクリーニング店の社長だが、その奥に秘めた狂気を巧みに表現する。
■あらすじ
20年前に死んだはずの父が戻ってきた。肉を切り裂き、精巧に切開し、緻密に縫合された遺体。父はそれを“芸術”と呼んだ。国立科学捜査研究院の最高の解剖医であり、連続殺人鬼“仕立て屋”の娘、ソ・セヒョン。解剖台の上の遺体は、完璧で正確な、見慣れた父の手口そのものだった。警部補のチョン・ジョンヒョンは、そんな殺人鬼の血を引く娘ソヒョンに疑いを抱く。彼女は父を追う狩人なのか、それとも彼の傑作を完成させる新たな“仕立て屋”なのか？過去と現在、正義と狂気、狩人と獲物が交錯するサスペンススリラー。
■キャスト
パク・ジュヒョン、カン・フン、パク・ヨンウ ほか
