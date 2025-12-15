プロ野球元ソフトバンクで、現在は中日の打撃統括コーチを務める松中信彦（51）を親戚に持つ、タレント松中みなみ（40）が15日、インスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。

「日頃より見守ってくださっている皆様へ」と前置きした上で「このたび新しい命を授かりましたことを ご報告させていただきます」と発表した。

「今は安定期に入り 日々大きくなるお腹をなでては 実感と成長を感じ温かい気持ちに包まれています 春のG1シーズン真っ只中に誕生予定です 出産は日本で予定していますが それまではバンコクで妊婦生活を送ります」と記述。

「タイでのマタニティライフも ちょこちょこ更新していけたらと思ってるので 今後も見守ってくださると幸いです 健康で元気に生まれてきてくれることを祈りながら 残りの時間を大切に過ごしたいと思います」とつづり、最後に「安全ピンはタイ風のマタニティマークで 安産祈願や魔除けの効果もあるんだって」と締めくくった。

松中みなみはタレントとして主に競馬の領域で活躍。現在、タイとの2拠点生活中。23年8月に結婚を発表。