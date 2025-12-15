ファジアーノ岡山は、チームのJ1昇格に貢献した守護神、スベンド ブローダーセン選手が、川崎フロンターレへ完全移籍することになったと発表しました。

■GK スベンド ブローダーセン 生年月日：1997年3月22日 出身地：ドイツ

チーム歴：FCザンクトパウリ（ドイツ） － 横浜FC － ファジアーノ岡山

2025出場記録：［J1］37試合0得点 通算記録：［J1］66試合0得点

［J2］73 試合0得点 ［リーグカップ戦］2試合0得点 ［天皇杯］0試合0得点

■ブローダーセン選手のコメント（公式サイト）

間違いなく、2年間は信じられないほど特別な期間でした！私のこれまでのキャリアの中で、最も意味のある時期だったと確信を持って言うことができます。

私たちは一緒に、クラブ史において歴史的な成果を達成しました。J1への初昇格、そして翌年には堂々の13位でリーグ残留を果たしました（隼樹さんの最後のシーズンにとって運命的な結果・13位でした）

そこで私が学んだ最も重要なことは、強い結束力とお互いの信頼があれば、多くのことが達成できるということです。クラブ全体が常に温かく私を支えてくれましたが、特にチームメイトには感謝しています。その中でもゴールキーパーチームとは、ほぼ毎日ピッチで一緒に過ごしました！

彼らは毎日、岡山らしさとはどういうものかを体現してくれました。それは、前向きな姿勢で全力を尽くし、お互いを励まし合い、誰も取り残さないことです。

この精神を、私のスポーツ選手としてのキャリアだけでなく、残りの人生にも取り入れていきたいと思っています。

この素晴らしいチームを離れることは容易ではありませんでしたが、サッカー選手のキャリアはそれほど長くはありません。だからこそ、もう一度トロフィーを勝ち取るチャンスをつかみたいと思ったのです。もちろん、岡山にも将来そのチャンスがあると思いますし、そう願っています！

心の底から、皆さんには永遠に感謝し、決して忘れません！