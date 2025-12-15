日産自動車によるＴＯＫＹＯ ＦＭの「ＮＩＳＳＡＮ あ、安部礼司〜ＢＥＹＯＮＤ ＴＨＥ ＡＶＥＲＡＧＥ〜」が放送開始から２０周年を迎え、１４日に横浜市の「日産 グローバル本社ギャラリー」で記念イベントが開催された。

番組は「ごくごく普通（アベレージ）」のサラリーマン・安部礼司の日常を描いた人気ラジオドラマで、２００６年４月にスタートした。今回のイベントには、歌手の平原綾香さんのライブが実施されたほか、ラジオドラマの生放送にボーカルグループ「ゴスペラーズ」の酒井雄二さん、村上てつやさんがサプライズゲストとして登場した。会場に駆けつけたリスナーが参加するナレーション選手権、人気声優本人による名刺手渡し会など、２０周年を盛り上げる企画も用意された。

日産ブランド＆コミュニケーション戦略部の大谷由希子副本部長は長年にわたりスポンサーを続ける理由について、「『安部礼司』とともに日産ブランドも聞いて、覚えて、好きになってもらい、ファンを広げることが重要」と強調した。エフエム東京の常磐一赳（かずき）執行役員は「ラジオをファンを生むメディアとして活用もらいたい」と語った。