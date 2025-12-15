◆プロボクシング・トリプル世界戦 ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓（１２月１７日、東京・両国国技館）

１７日に東京・両国国技館で行われるトリプル世界戦の会見が１５日、都内のホテルで行われた。ＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が世界５階級を制覇したＷＢＡ世界同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝との２度目の防衛戦に向け、「試合まであと２日、今の段階ではとてもいい状態になっている。ここから明日、計量をクリアして、リングに上がるための準備を抜かりなく続けていきたい。（ドネアへの）対策を含め、やることはやった。あとは試合をするだけ。（ドネアは）説明不要のレジェンド。この試合をクリアしてから大きいものを得られる試合になると思うので、強いモチベーションで来てくれると信じている」と話した。対するドネアは「大好きな日本での試合。堤は尊敬しているファイターの一人。彼が成し遂げてきたこともリスペクトしている。そういう相手と戦うことをワクワクしている」と意気込みを語った。

堤は今年２月に比嘉大吾（志成）と引き分けて初防衛。その後、両目の手術を受けたため、５月に医学的な理由などで防衛戦を行えない休養王者に認定された。復帰戦は当初、ＷＢＡ世界同級正規王者アントニオ・バルガス（米国）との団体内王座統一戦が予定されていたが、バルガスは母親が亡くなったため試合への準備ができないとして対戦を辞退。堤が正規王者に返り咲き、バルガスが休養王者となった。ドネアは井上尚弥（大橋）とバンタム級王座統一戦で２度対戦し、１９年１１月にさいたまスーパーアリーナで０―３の判定負け、２２年６月にも同会場で２回ＴＫＯ負けを喫しており、「日本での自分の歴史を書き換えるために来た」と意気込んでいる。

ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２３）＝帝拳＝は、ＷＢＯ世界同級王者レネ・サンティアゴとの２団体王座統一戦へ向け「ここまですごくいいコンディションに持ってこられた。やっと来たかという思いでいっぱい。ベルトを目の前にしてこのベルトを取りたいという気持ちがさらに高まった」と語り、サンティアゴの印象について「すごくクレバーで、相手に対してもリスペクトのあるいい選手」と話した。

高見は今年７月にＷＢＡ同級王者エリック・ロサ（ドミニカ共和国）に１０回ＴＫＯ勝ちし、プロデビュー以来無傷の１０連勝（８ＫＯ）で世界王座を獲得。サンティアゴは３月に岩田翔吉（帝拳）を判定で下してＷＢＯ王座を獲得しており、高見にとっては同門の岩田のリベンジも懸けた統一戦となる。高見はサンティアゴ戦に向け、岩田や元ＷＢＡ世界フライ級王者・ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）らと内容の濃いスパーリングを重ねてきた。

ＷＢＯ世界同級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝は、ＷＢＯ世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝との対戦へ「コンディションはいい。メンタル的にもモチベーション的にも、高い状態を保っている。ベルトを目の前に気持ちも高まった。前回（昨年５月）の世界戦は初めてだったので気持ちの持っていきかたが完璧ではなかった。ケガもあり練習もマックスでできなかった中での世界戦だった。今回は完璧なコンディションでここまでこられている」と闘志を燃やした。

桑原は昨年５月に東京ドームでＷＢＡ世界同級王者ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に判定負けして以来、２度目の世界挑戦となる。当初は、ＷＢＯ同級１３位の飯村樹輝弥（２７）＝角海老宝石＝がオラスクアガに挑戦する予定だったが、飯村が負傷により辞退。桑原に、チャンスが回ってきた。オラスクアガ戦に向け、同じ興行に出場するＷＢＡ世界バンタム級王者・堤聖也、同門の田中将吾、大みそかにＷＢＡ世界ライトフライ級挑戦者決定戦に臨む吉良大弥（２２）＝志成＝らとスパーリングを重ねてきた。

戦績は堤が１２勝（８ＫＯ）３分け、ドネアが４３勝（２８ＫＯ）８敗、高見が１０戦全勝（８ＫＯ）、サンティアゴが１４勝（９ＫＯ）４敗、オラスクアガが１０勝（７ＫＯ）１敗、桑原拓が１４勝（９ＫＯ）２敗。