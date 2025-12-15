藤井サチ、美ボディ全開インナー姿披露「腹筋がすごい」「目が釘付けになった」と反響
【モデルプレス＝2025/12/15】モデルの藤井サチが12月14日、自身のInstagramを更新。撮影のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳モデル「腹筋がすごい」美ボディ全開インナー姿
藤井は、「スタイルブックのオフショット」とつづり、2026年1月28日に発売となる自身はじめてのフォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』（光文社）からのオフショットを投稿。美しいボディラインが際立つインナーでのショットなどを複数枚投稿している。
この投稿には「目が釘付けになった」「透明感凄い」「美しすぎる」「スタイルブック楽しみ」「ボディラインが綺麗」「腹筋がすごい」「憧れのスタイル」などと反響を呼んでいる。
藤井は、1997年3月6日生まれ、東京都出身。日本とアメリカのミックスで、2011年にスカウトされ芸能界入り。雑誌「Seventeen」（集英社／2012年〜2017年）、「ViVi」（講談社／2017年〜2024年）の専属モデルを務め、ティーンからの支持を集める。2019年3月には、モデル業と両立し入学した上智大学を卒業。また、父親はルイ・ヴィトンジャパンの元社長の藤井清孝さんで、過去には“16LLDDKK”の自宅を公開するなど、異次元なセレブぶりが話題を呼んだ。7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳モデル「腹筋がすごい」美ボディ全開インナー姿
◆藤井サチ、インナー姿のオフショット公開
藤井は、「スタイルブックのオフショット」とつづり、2026年1月28日に発売となる自身はじめてのフォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』（光文社）からのオフショットを投稿。美しいボディラインが際立つインナーでのショットなどを複数枚投稿している。
◆藤井サチの投稿に反響
この投稿には「目が釘付けになった」「透明感凄い」「美しすぎる」「スタイルブック楽しみ」「ボディラインが綺麗」「腹筋がすごい」「憧れのスタイル」などと反響を呼んでいる。
藤井は、1997年3月6日生まれ、東京都出身。日本とアメリカのミックスで、2011年にスカウトされ芸能界入り。雑誌「Seventeen」（集英社／2012年〜2017年）、「ViVi」（講談社／2017年〜2024年）の専属モデルを務め、ティーンからの支持を集める。2019年3月には、モデル業と両立し入学した上智大学を卒業。また、父親はルイ・ヴィトンジャパンの元社長の藤井清孝さんで、過去には“16LLDDKK”の自宅を公開するなど、異次元なセレブぶりが話題を呼んだ。7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】