すしらーめん りく、逞しい肉体美に注目集まる「衝撃の上裸姿」「普段とのギャップ凄い」
【モデルプレス＝2025/12/15】YouTuberのすしらーめん りくが12月14日、自身のInstagramを更新。トレーニング風景を公開し、反響を呼んでいる。
すしらーめんは「まだ言えないけど後1週間！！！ 実は一年位かけて作ってる物があって、来年言えると思う！！ラストスパート頑張る！！！！」とつづり、トレーニング風景の動画を公開。上半身裸でボディメイクを行っており、マシンを上げ下げするたびに逞しい胸や腕、腹部の筋肉が際立っている。
この投稿に、ファンからは「肉体美」「衝撃の上裸姿」「普段とのギャップ凄い」「ムキムキでびっくり」「努力尊敬する」「写真集かな」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆すしらーめん りく、トレーニング風景公開
◆すしらーめん りくの投稿に反響
