NewJeans、“復帰宣言”から1カ月も進展なし　一部ファンが事務所を糾弾するトラックデモ「足を引っ張っている」

一方的な発表も含めて、メンバー全員が所属事務所に復帰すると伝えられたものの、いまだに具体的な動きを見せないNewJeansの所属事務所ADORに対し、一部のファンが不満を爆発させた。

12月15日、NewJeansの一部ファンはHYBE本社前でトラックデモを行い、声明文を発表した。

トラックの電光掲示板には「ADORはファンアカウントのチェックばかりせず、フィードバックせよ」「アーティストの責任は“無”条件。アーティストの保護は“有”条件？」「NewJeans、ファイティング！NewJeans、愛してる！」といった趣旨の文言が表示されていた。

彼らは声明文を通じて、「HYBEおよびADORがそれほどまでに望んでいた復帰が現実となったが、戻ってきたのは、会社側の不明確な態度と歪曲されたメディアプレイだけだった」と非難したうえで、「アーティスト保護の義務を放棄しながら、所属事務所の権利を語ることはできない。NewJeansのファンであるBunniesは、所属事務所がむしろアーティストの足を引っ張っているこの矛盾した状況を、強く糾弾する」と訴えた。

続けて「今からでも、アーティストの活動基盤を揺るがすこの二重的な態度を改め、所属事務所として本来果たすべき責務を履行することを求める」と呼びかけ、「アーティスト保護という基本的責務の即時履行」「無責任な放置および消耗的な世論戦の中断」「透明な法的対応結果の公開」を要求した。

NewJeansは2024年11月、ADORの義務不履行を問題視して専属契約の解除を宣言し、所属事務所と激しく対立した。

しかし今年10月30日、裁判所がNewJeansとADORの間の専属契約が有効であるという趣旨の1審判決を下したことで、大きく流れが変わった。

事実上、裁判で“完敗”したNewJeansは、控訴期限（11月13日）を前日に控えた11月12日にADOR復帰を発表し、控訴を断念することになった。

まず、11月12日17時頃、ADOR側が公式声明を通じてヘリンとヘインの復帰を発表。「裁判所の判決を尊重し、専属契約を遵守する決定を下した」と説明した。その2時間40分後には、ミンジ、ハニ、ダニエルの3人が“法律代理人”を通じて別途復帰の意思を発表した。

NewJeansメンバー全員が事務所へ復帰する意思を明らかにしたことで、NewJeans復活への期待も高まったが、それから1カ月が過ぎても具体的な動きが見えてこないのが現状だ。

そんな所属事務所に対して、一部のファンが不満を募らせ、今回の行動に出たとみられる。

一部ファンによる声明文は、以下の通り。

去る11月12日、裁判所の判断により、NewJeansメンバー全員がADORへの復帰意思を表明しました。

HYBEおよびADORがそれほどまでに望んでいた復帰が現実となりましたが、戻ってきたのは、会社側の不明確な態度と歪曲されたメディアプレイだけでした。これにより派生した無責任な推測性の報道は、アーティストを世論の真っただ中へと追い込んでいます。

アーティスト保護の義務を放棄しながら、所属事務所の権利を語ることはできません。NewJeansのファンであるBunniesは、所属事務所がむしろアーティストの足を引っ張っているこの矛盾した状況を、強く糾弾します。

今からでも、アーティストの活動基盤を揺るがすこの二重的な態度を改め、所属事務所として本来果たすべき責務を履行することを求めます。

1．アーティスト保護という基本的責務の即時履行

HYBEおよびADORは、所属事務所としての専属権利を主張しながら、それに伴う保護義務はなぜ放棄されているのでしょうか。

ミンジ、ハニ、ダニエル、ヘリン、ヘインの人格権の保障および保護義務は、信頼回復のための第一歩であり、所属事務所が必ず守らなければならない本質的な約束です。アーティストの尊厳を脅かすすべての要素から彼女たちを守ることができる、即時的かつ可視的な措置を履行してください。

2．無責任な放置および消耗的な世論戦の中断

この1年6カ月の間に、6万6600件を超える記事があふれ出ました。アーティストが無差別な世論の集中砲火に置かれている間、所属事務所は事実上これを放置し、明白に職務を放棄してきました。

会社側の消極的な態度の下で行われている逆バイラルおよび歪曲されたフレーム形成を、これ以上黙認しないでください。

沈黙と放置は、すなわち加害への同調です。

3．透明な法的対応結果の公開

悪質なデマを組織的に量産しているチャンネル（X、YouTubeなど）に対し、具体的にどのような措置が取られていますか。見せかけの対応ではなく、加害者の特定、告訴の進行状況、アカウント閉鎖など、ファンが納得できる実質的な処罰結果を、透明に公開してください。

私たちBunniesは、いかなる状況においても、ミンジ、ハニ、ダニエル、ヘリン、ヘインの5人に向けて、変わらぬ応援と支持を送ります。長い時間、困難を経験しながら活動を続けてきただけに、より一層固い決意で、5人のメンバーのそばを最後まで守ります。

NewJeansのメンバーたちが、いかなる妨害もなく、完全に活動に集中できるよう、所属事務所の責任ある態度と透明な措置を強く求めます。所属事務所という名分だけを掲げ、アーティストを孤立させるこの矛盾を、今すぐ終わらせてください。

2025年12月15日 NewJeansトラック総攻チーム

2022年7月22日にミュージックビデオを公開し、「NewJeans」として電撃デビューした5人組ガールズグループ。2004年生まれのミンジとハニ、2005年生まれのダニエル、2006年生まれのヘリン、2008年生まれのヘインで構成された。デビューアルバム『New Jeans』の発売と同時にライジングアーティストとして急浮上。デビュー曲『Attention』と『Hype Boy』が韓国Melonの「TOP 100」チャートで1、2位を記録した初のガールズグループとなった。またK-POPグループで初めてデビュー曲（『Attention』）がSpotifyの「ウィークリートップソング・アメリカ」にチャートインした。