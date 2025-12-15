前田敦子、“AKB48卒業後”に訪れたモテ期「イージーモードだったかも（笑）」

女優の前田敦子（34歳）が、12月14日に放送された恋愛リアリティーショー「隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-」（ABEMA）に出演。アイドル卒業後の“モテ体験”を赤裸々告白した。



「隣の恋は青く見える」は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。陣内智則、前田敦子、藤田ニコルがスタジオ見届け人を務める。



この日のスタジオトークでは、「モテ期っていつ？」という話に。前田は「恋愛をできるようになったのはグループを卒業した21歳からなので…」といい、藤田が「卒業した瞬間にいろんな人が来るんですか？」と質問。



前田は「そのときは…イージーモードだったかもしれない（笑）」と話し、スタジオからは笑いが起きた。