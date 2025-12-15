BABYMONSTER、『SUPA DUPA LUV』の新プロモーション始動！神秘的な世界観に期待高まる

BABYMONSTERが、2ndミニアルバム『WE GO UP』の収録曲『SUPA DUPA LUV』のビジュアルフォトをサプライズ公開した。

12月15日、所属事務所YGエンターテインメントは公式SNSに「[WE GO UP] ‘SUPA DUPA LUV’ VISUAL PHOTO」を掲載した。淡い水色の背景にホワイトの衣装をまとった2人のメンバーの個人カットを公開し、新たなプロモーションの始動を予告した。

第1弾としてアヒョンとローラの個人カットが公開され、神秘的なオーラで視線を集めた。アヒョンは澄んだ眼差しと柔らかな表情で幻想的な魅力を放ち、ローラはナチュラルなスタイリングの中でほのかに輝くビジュアルを披露した。

ローラ、アヒョン

ポスターに記された「2025.12.19 0AM」という日付も、公開を控えたコンテンツに対する好奇心をかき立てている。タイトル曲『WE GO UP』に続き、収録曲『PSYCHO』など2ndミニアルバム関連のコンテンツがいずれも高い完成度で音楽ファンから熱い反応を得てきただけに、今回のプロモーションにも期待が集まる。年末の音楽授賞式ステージで連日話題を呼んでいるBABYMONSTERの勢いと相まって、グローバルファンの関心は一層高まっている。

『SUPA DUPA LUV』は、ミニマルなトラックと叙情的なメロディが調和したR&BHIPHOPナンバーで、胸が高鳴るような恋心を、ストレートな歌詞で表現した楽曲だ。強烈なイメージチェンジで印象を残した『WE GO UP』『PSYCHO』とは対照的なムードであることから、今後順次公開される他メンバーのビジュアルにも期待が集まっている。

なお、2ndミニアルバム『WE GO UP』でカムバックしたBABYMONSTERは現在、全6都市・12公演にわたるアジアファンコンサートツアー「BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26」を開催中。また、最近出演したK-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」で披露したスペシャルステージ映像が、授賞式の全ステージ映像の中で再生回数1位と2位を同時に記録するなど、高い人気を誇っている。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。