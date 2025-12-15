惹句師（じゃっくし）で映画ライターの関根忠郎さんが、間質性肺炎のため亡くなったことを15日、所属していた東映が発表しました。87歳でした。

東映は、関根さんについて「元東映宣伝部で映画の名コピーの数々を生み出した惹句師および映画ライターの関根忠郎殿が 2025年11月11日午後0時30分に間質性肺炎のため東京都内病院にてご逝去されました」と、文書で報告しました。

1997年に定年退職するまで、東映作品のほとんどのコピー（惹句）を担ったという関根さん。『仁義なき戦い』『トラック野郎 御意見無用』『極道の妻たち』などのコピーを手がけました。東映退職後は惹句師に加え、映画ライターとしても精力的に活動していたということです。

東映の代表取締役会長である多田憲之さんは、「映画の内容を一言で語ってくれる惹句、成績を左右させる惹句、そんな伝説の惹句師の関根さん。もっともっと仕事をして欲しかった。ポスターに躍る関根さんの惹句は東映在籍時も他社から依頼があった程、皆に愛された。心よりお悔やみ申し上げます」と、追悼しています。

葬儀は、家族葬としてすでに執り行われたということです。

【関根忠郎さんの主な担当作品】

『昭和残俠伝 破れ傘』（1972年）

「旅人（たびにん）です花田秀次郎 仁義渡世は男の闇か 闇と知ってもなおドスぐらし！」

『緋牡丹博徒 お竜参上』（1970年）

「つろうござんす浮世のしがらみ 純子は何んにも言いません 文太も何んにも言えません こゝで別れりゃ二度とは会えぬ 熱いものがこみあげる だが美しい―――無言で見せて無言で演じたラブシーン」

『仁義なき戦い』（1973年）

「暗殺、裏切り、報復・・・・・残虐な死闘の日々の中で怒り、苦悩する男たち！ 殺しが殺しを呼ぶ非情なやくざ社会の内幕を暴いた「美能組」元組長 美能幸三の手記『広島やくざ・流血２０年の記録』をこゝに映画化！」

『トラック野郎 御意見無用』（1975年）

「腕っぷし、気っぷがドンと気に入った！スピード・バクチ・酒・喧嘩 車体飾り（デコレーション）もNo.1 だから通称一番星〈菅原文太〉 女にモテたいばっかりに相棒ジョナサン七人子持ちがなぜやもめ〈愛川欽也〉 にっぽん列島 男の意地と汗・ほこり ハードに行くぜ痛快豪放トラック野郎」

『柳生一族の陰謀』（1978年）

「我（わし）につくも 敵にまわるも 心して決めい！ 親も子も仏もない凄絶な権力争い！ 超豪華スターと巨大スケールで蘇る本格的時代劇ロマンの面白さ！」

『鬼龍院花子の生涯』（1982年）

「愛に染まれば 女は狂女」

『極道の妻たち』（1986年）

「愛した男が、極道だった。 日本を一分する暴力抗争――男たちの銃後（かげ）で、妻たちはどう生きているか！？」

『ヒート』（1995年）

「叫ぶか、黙るか。二人は出会った。いま高鳴る銃撃のシンフォニー！」

『あなたへ』（2012年）

「大切な想い 大切な人に 届いていますか――」

『ブラック・スキャンダル』（2015年）「信じられない真実――。アメリカは正義を見失っていた。」