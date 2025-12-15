東京・足立区で乗用車が歩行者をはね、14人が死傷したひき逃げ事件で、赤信号の交差点で女性をひき逃げし死亡させたとして、車を運転していた男が再逮捕されました。

【写真を見る】【速報】危険運転致死とひき逃げ容疑で37歳男を再逮捕 盗んだ車で赤信号無視して交差点進入… 東京・足立区の14人死傷ひき逃げ事件 警視庁

この事件は先月24日、足立区で乗用車が歩行者をはね、フィリピン国籍のテスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさん（28）ら男女14人が死傷し、運転していた男が逃走したものです。

警視庁はきょう（15日）、事件を起こした車を盗んだ疑いで逮捕されていた足立区の職業不詳・横尾優祐容疑者（37）を、危険運転致死とひき逃げの疑いで再逮捕しました。

横尾容疑者は赤信号を無視して時速およそ75キロで交差点に進入し、横断歩道を渡っていたテスタドさんをはねてひき逃げし、死亡させた疑いがもたれています。

警視庁は、車がテスタドさんをはねた後に歩道に突っ込み、杉本研二さん（81）を死亡させるなどした疑いについても調べています。

警視庁はこれまで、横尾容疑者の責任能力を問えるか慎重に捜査する必要があるとして、匿名としていましたが、医師の意見や14人が死傷した事件の重大な結果などを鑑み、氏名を公表しました。