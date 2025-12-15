フリーアナウンサー羽鳥慎一が、14日放送のニッポン放送「垣花・羽鳥・藤井のフリーなラジオ」（午後5時50分）に出演。「世界陸上」での織田裕二を「最高だった」と振り返った。

元ニッポン放送の垣花正、元日本テレビの羽鳥、藤井貴彦の、同期フリーアナ3人による特番。今年の話題を振り返る中、9月に東京で開催された「世界陸上」についてトークした。

羽鳥は「『キター！』ってものまねしたりとか、若干織田裕二さんをおもしろおかしく扱うような風潮があったじゃないですか。でも世界陸上見たら、やっぱり世界陸上は織田裕二だなと思いました。次もやってほしい」と熱望。「織田裕二さんの代わりはいないよ。最高だったね」とかみしめるように語った。

また「日本人だから応援するとか外国人だから応援しないとか、そういうのないし」。垣花が「情報を伝えてるだけじゃなく熱量で伝えているから。織田裕二さんがそこまでとある外国人選手のことを言うのであれば、見なきゃいけない人なんだと思う。熱で伝わってくる」と感嘆すると、羽鳥も「新国立競技場のTBSのやるところ。このくらいの広さなんだなって分かるじゃない。動き回るから、すごいなと思って。感動した」と織田の情熱に感激していた。