【東京の人気スーパー銭湯】「スパジアムジャポン」は関東エリア最大級の施設で天然温泉が楽しめる【全国の温泉好きに聞いた】
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部は2025年11月21日、全国の温泉・サウナ好きを対象に、「行きつけの施設」についてのアンケートを実施。その中から、人気かつ評価の高い施設を厳選して紹介します。今回取り上げるのは「スパジアムジャポン」です。
※アンケートで回答された施設のうち、2025年12月時点でGoogleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えのものを紹介しています
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
【アクセス＆料金】「スパジアムジャポン」の詳細情報
関東エリア最大級の天然温泉。種類豊富な露天風呂や内湯を広大な施設内で心ゆくまで堪能できます。5種類の岩盤浴とクーリングルーム、ヒーリングラウンジを備えた広大な岩盤浴も魅力の1つ。フードコートも充実しており、さまざまな名店とコラボレーションしたグルメを思う存分楽しむことができます。
▼施設が清潔
「館内が広く、清掃がとても行き届いています。脱衣所や休憩スペースも常に整頓されていて、タオルやアメニティの補充もスムーズです。浴場の床が滑りにくく、湯船の水質管理も丁寧にされているため、安心して長時間滞在できる点が魅力です。全体的に新しさと清潔感が保たれているところがとても好印象です（30代女性／東京都）」
「お風呂もお休み処もフードコートも、とてもきれいです（50代女性／東京都）」
▼食事の質が高い
「フードコートや和食店がありますが、料理のレベルが高いです（50代女性／東京都）」
「料理の種類が多いから（20代男性／東京都）」
▼1日中いても飽きない
「お風呂やサウナの他に漫画もたくさんあって1日楽しむことができる（50代女性／東京都）」
所在地：東京都東久留米市上の原2丁目7番7号
交通手段：西武池袋線 東久留米駅
▼料金
※料金は全て税込、入浴のみの場合平日：1250円
土・休日：1550円
▼宿泊
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は2025年11月21日、全国の温泉・サウナ好きを対象に、「行きつけの施設」についてのアンケートを実施。その中から、人気かつ評価の高い施設を厳選して紹介します。今回取り上げるのは「スパジアムジャポン」です。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
【アクセス＆料金】「スパジアムジャポン」の詳細情報
「スパジアムジャポン」は関東最大級の巨大施設で天然温泉が楽しめる
関東エリア最大級の天然温泉。種類豊富な露天風呂や内湯を広大な施設内で心ゆくまで堪能できます。5種類の岩盤浴とクーリングルーム、ヒーリングラウンジを備えた広大な岩盤浴も魅力の1つ。フードコートも充実しており、さまざまな名店とコラボレーションしたグルメを思う存分楽しむことができます。
「スパジアムジャポン」の魅力は？All About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、全国の温泉・サウナ好きから「スパジアムジャポン」の魅力を語る以下のような声が集まりました。
▼施設が清潔
「館内が広く、清掃がとても行き届いています。脱衣所や休憩スペースも常に整頓されていて、タオルやアメニティの補充もスムーズです。浴場の床が滑りにくく、湯船の水質管理も丁寧にされているため、安心して長時間滞在できる点が魅力です。全体的に新しさと清潔感が保たれているところがとても好印象です（30代女性／東京都）」
「お風呂もお休み処もフードコートも、とてもきれいです（50代女性／東京都）」
▼食事の質が高い
「フードコートや和食店がありますが、料理のレベルが高いです（50代女性／東京都）」
「料理の種類が多いから（20代男性／東京都）」
▼1日中いても飽きない
「お風呂やサウナの他に漫画もたくさんあって1日楽しむことができる（50代女性／東京都）」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？▼アクセス
所在地：東京都東久留米市上の原2丁目7番7号
交通手段：西武池袋線 東久留米駅
▼料金
※料金は全て税込、入浴のみの場合平日：1250円
土・休日：1550円
▼宿泊
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)