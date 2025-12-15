軽量なリチウムイオンバッテリーを採用

スズキは、同社のフラッグシップモデルである大型バイク「Hayabusa（ハヤブサ）」の2026年モデルを、2025年12月24日に発売します。

「Ultimate Sport（究極のスポーツバイク）」をコンセプトに開発されたハヤブサは、1999年に初代モデルが、2007年に2代目モデルが登場しました。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「新ハヤブサ」です！ （30枚以上）

高い空力特性を持つ特徴的なフェアリングデザインや、優れた走行性能によって世界中のユーザーから支持を集めているモデルです。

現行の3代目モデルは2021年に登場し、全面的な刷新が図られました。排気量1339ccのエンジンは、電子制御スロットルの採用や吸排気機構の変更により、低中速域における出力とトルクを向上させています。

デザイン面では、吸気口の縁にポジションライト組込型のターンシグナルを装備しています。

最新モデルのハヤブサは、先進の電子制御システム「S.I.R.S.（スズキインテリジェントライドシステム）」を搭載しています。

このシステムには、出力特性、トラクションコントロール、エンジンブレーキコントロールなど5つの制御レベルを選択できる「SDMS-α（スズキドライブモードセレクターアルファ）」や、設定速度を超えないようにするアクティブスピードリミッターが含まれます。

これにより、街乗りやツーリングといった様々な走行シーンや、ユーザーの好み、技量に応じた走行が可能になります。

また、最新モデルでは軽量なリチウムイオンバッテリーを採用したほか、車載式故障診断装置（OBD-II）の監視要件のうち、触媒劣化にも対応しました。

2026年モデルのカラーリングは、特別色の青（パールビガーブルー）のほか、標準色として「ブリリアントホワイト／パールビガーブルー」、「ギャラクシーグレーメタリック／キャンディバーントゴールド」、「グラススパークルブラック／キャンディダーリングレッド」が設定されています。さらに、ユーザーの好みに応じて外装色や前後ホイールのカラーを選択できる「カラーオーダープラン」では15色と、豊富なラインナップが用意されています。

ハヤブサ最新モデルの価格（消費税込）は229万9000円からとなっています。