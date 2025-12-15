鈴木亮平が主演を務める2026年1月期のTBS日曜劇場『リブート』の初回放送日が2026年1月18日に決定し、あわせてポスタービジュアルが公開された。

本作は、愛する人の死を巡って嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ないスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。日曜劇場『グランメゾン東京』（2019年／TBS系）、日曜劇場『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（2021年／TBS系）、日曜劇場『ラストマン－全盲の捜査官－』（2023年／TBS系）などの黒岩勉による完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた一作となる。

早瀬陸と儀堂歩、2人の主人公を演じるのは、 2021年7月期『TOKYO MER～走る緊急救命室～』、2023年10月期『下剋上球児』（TBS系）に続いて、約2年ぶりに日曜劇場で主演を務める鈴木。そして、早瀬のもとに突如現れる、夏海の元同僚の公認会計士・幸後一香を戸田恵梨香が演じる。そのほか、矢崎滉、黒木メイサ、原田美枝子、北村有起哉、酒向芳、塚地武雅、津田篤宏（ダイアン）らが出演する。

第1話では、2年半前に妻・夏海が前触れもなく失踪した、ハヤセ洋菓子店を営む家族想いの心優しいパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）の帰りを待ち続けていた、息子の拓海（矢崎滉）と母の良子（原田美枝子）の希望が突如絶たれる。店にやって来た捜査一課の刑事・儀堂歩（鈴木亮平）から山中で白骨化遺体が発見されたと知らされ、検視の結果、遺体は妻だと断定されたのだ。葬儀の最中、早瀬は夏海が勤めていたゴーシックスコーポレーションの顧問弁護士・海江田勇（酒向芳）から不可解な質問を受ける。ゴーシックスコーポレーションはホテルや飲食業を営む会社だが、代表の合六亘（北村有起哉）は裏の顔を持ち、儀堂ともつながりがある。葬儀場には合六の部下・冬橋航（永瀬廉）と財務担当・幸後一香（戸田恵梨香）の姿もあった。悲しみに追い打ちをかけるように、捜査一課の刑事・足立翼（蒔田彩珠）らが夏海のパソコンなどを押収。そして、ある証拠から早瀬に妻殺しの容疑がかけられてしまう。

最愛の妻を亡くした上に警察から追われる身となった早瀬は、一香から、儀堂に顔を変えて生きるリブート（再起動）を提案される。妻殺しの真犯人を探すため、家族と過去を捨てて儀堂になりすます早瀬。しかし、儀堂には監察官・真北正親（伊藤英明）の執拗な監視が待っていて……。

公開されたポスタービジュアルは、鈴木が平凡なパティシエ・早瀬と悪徳刑事・儀堂の2役を演じ、さらに早瀬は儀堂に顔を変える（＝リブートする）という今作を象徴するビジュアルとなっている。横たわっている男性は儀堂なのか。その男性の上に座るのは儀堂にリブートした早瀬なのか。キャッチコピーは「愛のためなら」。窮地に追い込まれた早瀬陸の考えそのものとなっている。早瀬には顔を変え他人になりすまして（＝リブートして）まで解明したい謎がある。愛のためなら己の姿をも捨てる彼が進む先にはどんな困難が、どんな闇が待ち受けているのだろうか。

初回は25分拡大放送となり、本作が民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」、動画配信サービス「U-NENT」で見逃し配信される。

また、ポスタービジュアル公開に際してアートディレクターの河内貴春からのコメントも到着した。

・河内貴春（アートディレクター）コメント

初報用キービジュアルの段階では、鏡という装置で「顔を変える」というテーマを静かに提示しました。そこからさらに一歩踏み込んだ今回のポスタービジュアルでは、主人公が主人公に座るーーという大胆で不可思議な瞬間を切り取り、物語の“予測不能さ”を一枚に凝縮しています。さらに脇を固める豪華キャストとの関係が、キャッチコピー「愛のためなら」と共にどのように展開していくのか。放送開始まで想像しながら楽しんでいただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド映画部）