¡¡º£Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¿Íµ¤YouTuber¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤¬¡¢À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤ÎàÍ·µº²¦¥«¡¼¥Éá¤ò¸ø³«¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖKONAMI¤µ¤ó¤«¤é·ëº§½Ë¤¤¤ÇÁÇÅ¨²á¤®¤ë¤â¤Î¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ä¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥Èµ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥³¥Ê¥ß¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿Í·µº²¦¥«¡¼¥É¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤·¡¢¼Âºß¤ÎÍ·µº²¦¥«¡¼¥É¡Ö½ËÊ¡¤Î¶µ²ñ¡½¥ê¥Á¥å¡¼¥¢¥ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¡×É÷¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡ª¡ª¡¡À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î¥«¡¼¥É¤ä¡Ä¡×¤È´î¤Ó¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿è¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤¹¡×¡Ö²ÈÊõ¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Î·ëº§½Ë¤¤¤À¤Í¡ªKONAMI¤µ¤ó¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¿è¤Ê·×¤é¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£