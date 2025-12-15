¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎºÊ¤¬ÎÞ¤ÎÊó¹ð¡Ä¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹Ä¹½÷à¥Ð¡¼¥¸¥ó¥í¡¼¥É¿ÆÌ¼¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼»¦Åþ¡Ö²£´é¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ì¼¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¦´¶Æ°¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎºÊ¤¬¡¢Ì¼¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤«¤µ¤¬·ëº§¤·¤¿¡£´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µã¤¤¤¿¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÀÖ°æ±ÑÏÂ(66)¤ÎºÊ¡¢²Â»Ò¤µ¤ó(59)¡£
¡¡2017Ç¯¤Î¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÅìµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Ä¤«¤µ¤µ¤ó¤Ï¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢Éã¤ÎÀÖ°æ¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤à¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¹¬¤»¤Ê1Ëç¤Ë¤Ï¡ÖÀÖ°æ¤µ¤ó¤Î´é¤¬ÀÖ¤¤¡×¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµã¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ä¤«¤µ¤µ¤ó¤Î²£´é¤¬ÀÖ°æ¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÀÖ°æ¤ÏºÆº§¤Ç²Â»Ò¤È1993Ç¯¤Ë·ëº§¡¢2ÃË1½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£