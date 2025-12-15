¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤à¤¯¤à¤¯´Ý¡×32ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ç´À¤À¤¯¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ¤á¤Á¤ãÈ¿Â§¡×
¡Ö¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤â¤Ç¤¤ÆÂì´À¡ª¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îº£°æÍ§Íý·Ã(32)¤¬Ä«¥µ¥¦¥Ê¤Çà¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤à¤¯¤à¤¯á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ«¥¦¥Ê¡¡¿Å¤ÎÇ³¤¨¤ë²»¤È¡¢ÌÚ¤ÎÆ÷¤¤¤È¡¢Ä»¤ÎÀ¼¤À¤±¡¡¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤â¤Ç¤¤ÆÂì´À¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç´À¤òÎ®¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÌë2»þ¤Þ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¿¤«¤é¡¡¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤à¤¯¤à¤¯´Ý¤Ç¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃÀ¤ÊÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ¤á¤Á¤ãÈ¿Â§¡×¡Ö±ð¡¹¤ÊÈþ¥Ü¥Ç¥£¤ÎÍ§Íý·Ã¤µ¤ó¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÈ©¤¬åºÎï¤¹¤®¡×¡Ö¤Þ¤µ¤·¤¯¥µ¥¦¥ÊÈþ¿Í¡¡¤·¤«¤âÈþÈ©¤ËÈþµÓ¡×¡Öà¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤à¤¯¤à¤¯á¤Ç¤â¤³¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£°æ¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢2016Ç¯¤ËÀÐÀî¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£Í¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢21Ç¯3·î¤ËÂà¼Ò¡£Âà¼Ò¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤ä´ë¶È¼°Åµ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¡£