¡¡º£Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿à¥»¥ì¥Ö¥â¥Ç¥ëá¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£°æ¥µ¥Á(28)¤¬»É·ãÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î28Æü¤Ë½é¤Î¥Õ¥©¥È¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ö±«¤Î¤Á¡¢¥µ¥Á¡£¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÆ£°æ¡£¥º¥Ü¥ó¤ò²¼¤í¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ö¤Á²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤ËåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥¥ì¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Æ£°æ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖSeventeen¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ä¡ÖViVi¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç³èÌö¡£¡Ö¥»¥ì¥Ö¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2017¡Á21Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×(TBS)¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£º£Ç¯7·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£