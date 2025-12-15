フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が13日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。誕生日のエピソードを語った。

今回のゲストは、人気占い師のゲッターズ飯田。11月23日に39歳の誕生日を迎えた田中は「40手前になってどうかと思うんだけど、人付き合い苦手。どういうことだと思います？」と悩みを打ち明けながら、誕生日当日の話を始めた。

夕方に仕事が終わったが「家に帰ってきてやることないから、どうしようかなと思って。冷凍してるご飯をチンして、みそ汁作って、高菜とか梅干しでご飯食べてた」。そんな中、友人から「おめでとう」と連絡があり、田中は「夜会える？」と誘った。「仕事が早く終わったら会えると思う」と返事があり、田中は外出準備をしたが、結局「“仕事押しちゃって無理そうです”って言われて」

さらに、翌日は田中と友人2人で誕生日会を開く予定だったが、「1人のお友達が“ごめん。明日無理になった。仕事入っちゃった”って。凄いみじめな気持ちになった。友達1人もいないんじゃないかって気持ちになった」と話した。

これにゲッターズは「まあ、でも（友達）いないんじゃないですか？（人数を）3人にするからですよ」と指摘。しかし、田中は「やだやだそんなの。4人がマックスかな。それ以上になると、仕事し始めちゃう。面白くしなきゃみたいな気持ちになっちゃう。あと、明るく振る舞わなきゃみたいな」。

続けて「そこで話したことが、妙な広がり方をした時に、誰なんだろうって勘ぐっちゃうのも嫌。だから少ない人たちで、この人に何を話したって、全部覚えてる。みんな悪気もなく言っちゃうことが、“田中みな実が言ってた”みたいになることがあるから、そういうの全部嫌なの」と吐露。ゲッターズは「考えすぎです。大丈夫ですよ」と伝えた。