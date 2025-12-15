東京都足立区の国道で盗難車が暴走して歩行者ら２人が死亡した事故で、警視庁は１５日、車の窃盗容疑で逮捕していた同区の職業不詳の男（３７）を、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死）と道路交通法違反（ひき逃げ）容疑で再逮捕した。

男はパトカーの追跡を受ける間、現場の交差点も含めて３回赤信号を無視していたといい、同庁は摘発を逃れるために暴走したとみている。

捜査関係者によると、男は１１月２４日午後０時半頃、同区梅島の国道で乗用車を運転中、故意に赤信号を無視して時速約７６キロで交差点に進入。横断歩道を渡っていたフィリピン国籍で同区関原の会社員テスタド・グラディス・グレイスさん（当時２８歳）をはねて出血性ショックで死亡させ、そのまま逃走した疑い。

車は約２時間前に現場近くの自動車販売店から盗まれたトヨタの「クラウン」で、男は事故前、いずれも埼玉県草加市のコンビニ店やガソリンスタンドに立ち寄るなどして計約２１キロを走行していた。国道ではパトカーから停止を求められたにもかかわらず、現場の交差点前で車を急加速させ、横断歩道に進入していた。

男はテスタドさんをはねた後、歩道を時速約６４キロで走行し、同区栗原の無職杉本研二さん（当時８１歳）らを次々にはね、さらに車道に出てトラックに追突するなどした。杉本さんは頭を強く打って死亡した。歩道にブレーキ痕はなく、アクセルを踏み込んだ状態だったとみられるという。

この事故の死傷者は当初１１人だったが、新たに３人が軽傷を負っていたことがわかり、計１４人に上った。

男はこれまでの調べに、「クラウンに乗りたい気持ちが抑えきれず勝手に持ち出した。パトカーに捕まりたくなかったので逃げた」などと供述している。

亡くなったテスタドさん「明るく仕事熱心」

テスタドさんは数年前に来日後、東京都内の日本語学校で学び、今年から埼玉県戸田市の輸入食品会社で商品管理などを担う事務職として働いていた。

同僚の男性（２９）は「明るく仕事熱心だった。とても日本語が上手で頼りにしていた」と話す。事故の一報を受け、病院に駆けつけると、病院側から傷が激しく、処置の施しようがないと伝えられた。「何とか助かってほしいと思ったが、突然でショックだ」と肩を落とした。

テスタドさんと同居していたフィリピン国籍の日本語学校生（２６）は「いつも笑顔で、漢字を優しく丁寧に教えてくれた。もう会えないのは本当に悲しい」と涙ぐんだ。