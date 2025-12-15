東京・足立区の路上で14人が死傷したひき逃げ事件で事件を起こした車を盗んだとして逮捕された男が、危険運転致死の疑いなどで再逮捕されたことがわかりました。

警視庁は男の責任能力の有無について捜査するため、氏名を明らかにしていませんでしたが、今回、男の名前を公表する判断をしました。

危険運転致死とひき逃げの疑いで再逮捕されたのは、東京・足立区の職業不詳・横尾優祐容疑者（37）です。

警視庁によりますと、横尾容疑者は2025年11月24日、足立区梅島の路上で時速70キロメートル以上のスピードで赤信号の交差点に進入し、横断歩道を渡っていたフィリピン国籍のテスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさん（28）をはねて死亡させたうえ、逃走した疑いが持たれています。

横尾容疑者は事件を起こした車を近くの自動車販売店から盗んだとして、すでに逮捕されていました。

警視庁はこれまで横尾容疑者の責任能力の有無を含めて慎重に捜査する必要があるとして、当初は氏名を明らかにしていませんでしたが、

▼取り調べ中に警察官との会話が支障なく成立している点、

▼横尾容疑者が通院していた病院から「単独で外出して活動することが出来る」などの意見がでた点、

▼以前の勤務先から「当時、普通に勤務していた」などの回答を得られた点

こうしたことを総合的に判断した結果、今回、実名を公表することに踏み切ったということです。

また、警視庁は当初11人が死傷したとしていましたが、その後の捜査で、あわせて14人が被害にあっていたことがわかったということです。