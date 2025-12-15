¸µµð¿Í¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤â¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ÅÅ·âÆþÃÄ¡Ö£Î£Ð£Â¤ËÌá¤ë¡×·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤È¿·³ã¤Ç·àÅªºÆ²ñ
¡¡µð¿Í¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÈÍèµ¨·ÀÌó¤òÄù·ë¡£º£µ¨¥×¥ì¡¼¤·¤¿£Â£Ã¿ÀÆàÀî¤òÎ¥¤ì¡¢¿·³ã¤ÇºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÏÊÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°½Ð¿È¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Ç£²£°£²£±Ç¯¥ª¥Õ¤Ëµð¿ÍÆþ¤ê¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¼ÂÎÏ¤Ï¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Î£²£²Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê£²£³ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¼éÈ÷¤Î·Ð¸³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯ÆÃ¤ËÁ÷µåÆñ¤ÏÂç¤¤Ê¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Íâ£²£³Ç¯¤ÏÉÔÄ´¤Ë´Ù¤ê¡¢¥ª¥Õ¤Ë¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¡£¤À¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤ÏÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤¿¤Þ¤ÞÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤Ï£Â£Ã¿ÀÆàÀî¤Ë³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅÜ¤È¤¦¤ÎÊä¶¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò´º¹Ô¡£Á°¹Åç¤Î¾¾»³¤òÁª¼ê·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Á°Æü£±£´Æü¤Ë¤Ïµð¿Í¤òÅÅ·âÂàÃÄ¤·¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡»á¡Ê£µ£·¡Ë¤Î£Ã£Â£Ï½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£µð¿Í»þÂå¤Î·¬ÅÄ»á¤Ï°ì·³¤ÎÅê¼êÉôÌç¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£³Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥àÁí´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÉÔÄ´¤Ë¶ì¤·¤à¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Î»Ñ¤âÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¿·³ã¤Ç·àÅª¤ÊºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££Â£Ã¿ÀÆàÀî¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡££Î£Ð£Â¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÆüÅö½é¤Ïµð¿Í¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ÇÉ¼ê¤Ê¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ÇÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¡£Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬Ç°´ê¤Î£Î£Ð£ÂÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤»¤ëÆü¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£