◆プロボクシング ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者レネ・サンティアゴ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者ノニト・ドネア（１２月１７日、東京・両国国技館）

トリプル世界戦の記者会見が１５日、都内のホテルで行われ、２度目の世界挑戦に臨むＷＢＯ世界フライ級４位・桑原拓（３０）＝大橋＝が王座奪取に意欲を示した。

ＷＢＯ世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝に挑む桑原は「すごく調子もいいですし、メンタル、モチベーションも高い状態を保ったまま、ここまで来られている。ベルトを目の前にして、気持ちも高まりましたし、試合が楽しみで仕方ない」と力を込めた。王者の印象については「表情的にもすごく調子は良さそう。試合当日にやってみて、どう感じるか。そこがカギだと思う」と冷静に話した。

桑原は昨年５月に東京ドームでＷＢＡ世界同級王者ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）に判定負け。その後再起を図り、今年３月にはハムソン・ラマンダウ（インドネシア）を５回ＫＯで下した。だが、６月に５２・０キロ契約８回戦で湊義生（ＪＭ加古川）と対戦予定も、５月のスパーリング中にアキレス腱を部分断裂して試合は中止となった。それでも１か月半ほどで練習を再開。１２月１８日に後楽園ホールでフー・ロンイー（中国）と５１・５キロ契約８回戦を戦う予定だったが、当初オラスクアガに挑戦予定だった飯村樹輝弥（２７）＝角海老宝石＝が負傷で辞退。急きょ世界戦のチャンスが巡ってきた。

「前回は初めての世界戦ということで、気持ちの持っていき方というものが完璧ではなかったのかな。２度目の世界戦ということで、流れが分かっていますから。前回の練習ではケガ（あばら骨を負傷）とかもあってマックスにはできなかったので、そういう不安もあった中での世界戦だった。今回は完璧に進んで、最高のコンディションでここに来られているので、あとは試合をするだけ」と桑原。

復帰戦に向けては９月から、同じ興行に出場するＷＢＡ世界バンタム級王者・堤聖也（２９）＝角海老宝石＝をはじめ、同門の田中将吾、大みそかにＷＢＡ世界ライトフライ級挑戦者決定戦に臨む吉良大弥（２２）＝志成＝らとスパーリングを重ねてきた。

１０月に、同じ１９９５年生まれで同門の井上拓真（２９）が那須川天心（２７）＝帝拳＝に判定勝ちしてＷＢＣ世界バンタム級新王者となった。桑原が祝福のメッセージを送ると、拓真からは「バトンをつないだよ」と返信をもらったという。さらに記者会見に出席した元ＷＢＡ世界フライ級王者・ユーリ阿久井政悟（３０）＝倉敷守安＝から「桑原選手はこの階級トップクラスのスピードがある選手で、それに加えて僕と２度戦った中でパワーも上げてきた。今回、コンディションもいいということですごく楽しみにしています」とエールが送られた。これには桑原も「うれしかった」と素直に喜び、改めて気を引き締めた。

大橋ジムの大橋秀行会長（６０）は「東京ドームで負けた経験を生かすこと。後手に回らず、攻撃的なスピードで攻めていかないと」と期待を寄せる。「（オラスクアガは）総合的につよい。その中で攻撃力が光っている。全てに警戒しながら、パンチをもらわないこと」と桑原。エンジのベルトを手にして、２７日にサウジアラビアで防衛戦を戦うジムの先輩、世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（大橋）へ勝利のバトンをつなぎたいところだ。

戦績はオラスクアガが１０勝（７ＫＯ）１敗、桑原が１４勝（９ＫＯ）２敗。