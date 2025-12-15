◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

スペルーチェ（牡、美浦・宮田敬介厩舎、父レイデオロ）は母が２０１０年の阪神ＪＦなど重賞を３勝したレーヴディソール。未勝利勝ち直後のＧ１挑戦にはなるが、ポテンシャルはひけを取らない良血だ。

新馬戦は２着に敗れたが、勝ち馬は次戦でデイリー杯２歳Ｓを勝って今回も有力馬に挙げられているアドマイヤクワッズ。のちの重賞ウィナーを相手に０秒１差と健闘すると、前走の未勝利（東京・芝１６００メートル）は着差以上の内容で順当に勝ち上がった。

宮田調教師は「前走は三浦騎手が課題を修正しながら乗ってくれて、いい内容で勝ち上がってくれました」とレースぶりを評価した。

大一番に向けて順調に調整は進んでいる。１週前は美浦・Ｗコースで５ハロン６７秒１―１１秒５を単走馬なりでマーク。宮田調教師は「時計のかかる馬場のなか良い動きだったし、ギアを上げてフィニッシュできていた。十分満足のいく動きでした。競馬ぶりも上達しているし、楽しみをもって挑戦できます」期待した。