東原亜希、自宅公開 不要になった玩具＆階段ネットがそのまま状態に共感相次ぐ「分かる」「うちも同じ」
【モデルプレス＝2025/12/15】タレントの東原亜希が12月14日、自身のInstagramを更新。子どもたちが小さいころの想い出が残る自宅を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳4児の母モデル「お洒落であったかいお家」想い出が残る自宅公開
東原は、幼児などが遊ぶ車のおもちゃや、子どもが落ちないように設置する階段ネットなどが見える自宅の様子を公開。「階段のネットも、扉も、車も本当はもう不要なんだけど なんとなくそのまま」と子どもたちがすっかり成長したことに感慨を綴っている。広々とした部屋の向こうには自然が広がっており「窓からの景色がすっかり（紅葉の絵文字）」とも付け加えている。
またこの投稿にはモデルの稲沢朋子から「成長を感じる時間シアワセだね」とコメントも書き込まれており、孫がいる稲沢へ「幸せ循環ですね」と返信も付け加えている。
この投稿に「母の愛にウルッと来た」「そのままにしちゃう気持ち分かる」「うちも同じ状態です」「子どもはあっという間に大きくなりますね」「自然もおもちゃも癒やしの景色」「お洒落であったかいお家」と反響が集まっている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
