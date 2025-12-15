石橋杏奈、夫・パドレス松井裕樹投手と結婚7周年 家族5ショット公開「絵になる」「笑顔が眩しい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/15】女優の石橋杏奈が12月14日、自身のInstagramを更新。結婚7周年を迎えたファミリーショットを公開し、反響を呼んでいる。
石橋は「Still choosing you. Then, now, and always. Thank you for everything - 心からありがとう Happy 7th Anniversary」（出会った頃から、そして今も、いつだってあなたを選び続ける。全てに感謝を）と英語で言葉を添え、結婚7周年を記念したファミリーショットを公開。2025年4月に出産を報告していた娘を抱き、夫であるMLB サンディエゴ・パドレス所属の松井裕樹投手、息子と娘の5人で大きなヤシの木が目を引く砂浜に立ち笑顔を見せている。
また、松井投手も同日にInstagramを更新。「結婚7周年 いつもありがとう 毎日が楽しいのはあなたのおかげです」とハートマークとともにコメントを添え、石橋とふたりで海岸を歩くショットを投稿している。
この投稿は「7年たってもラブラブ」「絵になる」「笑顔が眩しい」「見てるこっちまで幸せになる素敵なショット」「憧れの夫婦」「幸せで輝いてる」「お子さんたち可愛い」などと反響を呼んでいる。
石橋と松井投手は2018年に結婚。2020年5月に第1子となる女児、2022年10月に第2子となる男児、2025年4月に第3子となる次女の出産を報告している。（modelpress編集部）
◆石橋杏奈、結婚7周年ファミリーショット公開
◆石橋杏奈の投稿に反響
