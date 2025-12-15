「CDTVライブ！ライブ！」（C）TBS

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/15】TBSにて、12月15日6時30分より生放送される『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』のタイムテーブルが発表された。

【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”

◆18時30分〜


ENHYPEN 「XO（Only If You Say Yes）（Japanese Ver.）」
Stray Kids 「Christmas Love」
なにわ男子 「I Wish」 「初心LOVE」
FRUITS ZIPPER 「ピポパポ」
Little Glee Monster 「世界はあなたに笑いかけている−winter ver.−」
REIKO 「First Christmas feat. JUNON（BE:FIRST）」

【クリスマス名曲メドレー】

WEST. 「ハピネス」
BE:FIRST 「Santa Claus Is Coming to Town（サンタが街にやってくる）」
Little Glee Monster 「All I Want for Christmas Is You」

◆19時台


Ado 「新時代」 「私は最強」
King & Prince 「koi-wazurai」 「HEART」
Superfly 「Wherever you are」
Da-iCE 「CITRUS」
BE:FIRST 「夢中」

【みんなが選んだクリスマスに聴きたいラブソング】

DOMOTO 「愛のかたまり」

【クリスマスを盛り上げる2曲メドレー】

WEST. 「アンジョーヤリーナ」
TOMORROW X TOGETHER 「Can't Stop（Holiday Ver.）」

◆19時〜20時台


【今年大ヒットラブソング3曲メドレー】

ILLIT 「Almond Chocolate」
幾田りら 「恋風」
HANA 「Blue Jeans」

◆20時台


back number 「ヒロイン」 「クリスマスソング」
Perfume 「FLASH」 「チョコレイト・ディスコ」 「巡ループ」

【珠玉のラブソング3曲メドレー】

Aqua Timez 「等身大のラブソング」 「千の夜をこえて」
ORANGE RANGE 「ラヴ・パレード」

◆20時〜21時台


【星野源 プラチナライブ】

星野源 「恋」 「SUN」 「不思議」含む全10曲

◆21時台


幾田りら 「Actor」
Superfly 「たしかなこと」

（※50音順）

（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】