円全面高　NZドル円が大幅下落、中銀総裁の予想外の発言受け早期利上げ観測後退

円全面高。NZドル円が1円以上も下げており、ほかのクロス円も軒並み下落。ドル円は155.20円台まで下落している。NZドル円は早朝高値90.62円付近から89.50円台まで下落。NZドルは対ドルで0.7%下落。対ユーロ、ポンド、豪ドルでも下落している。



NZ中銀総裁に就任したばかりのブレマン氏は、中銀の今後の見通しでは「近い将来さらなる利下げが行われる可能性」がわずかにあることを示していると述べた。ただ、しばらくの間は現在の2.25%にとどまる可能性が高いと付け加えた。



先月末に前総裁のホークスビー氏が、追加利下げはハードルが高いと述べたことでNZ中銀の利下げサイクルは終了し、来年は利上げに踏み切るとの見方が広がっていた。そのため今朝のブレマン新総裁の発言に市場は驚いたようだ。

