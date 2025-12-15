史上最多の11521組がエントリーした「M-1グランプリ2025」。

いよいよ、12月21日(日)に“一番面白い漫才師“が誕生する！

第21代王者を決めるのは、類まれなる笑いを生み出し続け、M-1戦士の憧れの存在である9人の漫才師たち。

今年もファイナリスト9組と敗者復活組の計10組をジャッジする！！

21回大会で最も面白い漫才師を決めるのは、希代の笑いを生み出し続ける９人の漫才師！

フットボールアワー・後藤輝基、ミルクボーイ・駒場孝がＭ-1審査員に初参戦！

▼2025決勝戦 審査員

※50音順

海原ともこ（海原やすよ ともこ）

2023年審査員初登場

今年で3回目

後藤 輝基（フットボールアワー）

今年審査員初登場

2003年M-1王者

駒場 孝（ミルクボーイ）

今年審査員初登場

2019年M-1王者

柴田 英嗣（アンタッチャブル）

2024年審査員初登場

今年で2回目

2004年M-1王者

哲夫（笑い飯）

2015年審査員初登場

今年で3回目 2010年M-1王者

博多大吉（博多華丸・大吉）

2016年審査員初登場

今年で6回目

塙 宣之（ナイツ）

2018年審査員初登場

今年で8回目

山内 健司（かまいたち）

2024年審査員初登場

今年で2回目

礼二（中川家）

2015年審査員初登場

今年で11回目

2001年M-1王者

「敗者復活戦」21組を審査するのは、観客200人と芸人審査員5人！

激戦を制し、決勝戦の舞台に勝ちあがるのは!?

▼2025敗者復活戦 芸人審査員

※50音順

井口 浩之（ウエストランド）

久保田 かずのぶ（とろサーモン）

野田 クリスタル（マヂカルラブリー）

ユースケ（ダイアン）

渡辺 隆（錦鯉）

■敗者復活戦 ブロック分けは12月19日に発表予定

～敗者復活戦ルール～

準決勝の順位をもとに、ABC3つのブロックが公平になるように21組を振り分け。

各ブロックの勝者を決めるのは、会場700人の中からランダムに選ばれた200名の観客！

1組ずつ、ネタ終わりで「暫定勝者」か「挑戦者」のどちらが面白かったかを審査していただく。

各ブロックの勝者3組の中でどの組が一番面白かったかを決めるのは、M-1グランプリの舞台を知り尽くした芸人審査員！

投票数が一番多かった組が、決勝戦の舞台へと進むことができる！



『TELASA』オリジナルM-1番組

レジェンド戦士が答える M-1超クイズ #1配信開始！

史上最多11521組の漫才師の頂点を決める「M-1グランプリ2025」の決勝戦が迫る中、動画配信プラットフォーム『TELASA』では、M-1をより楽しむことができるオリジナル番組「レジェンド戦士が答える M-1超クイズ」の独占配信がスタート！

この番組は、M-1グランプリの20回にわたる歴史の内容から作成されたクイズを元に、知られざるエピソードや貴重な裏側を大公開！ MCに小籔千豊を迎え、M-1にゆかりのあるレジェンド戦士4チームがトーナメント形式でクイズ王の称号をかけて激突する！

【#1の見どころ】

まず火蓋を切るのは、1回戦Aブロック！

M-1王者のチュートリアル福田充徳、NON STYLE 井上裕介による「チームチャンピオン」 と、M-1の会場を温めるスペシャルパフォーマーを務めるレイザーラモンRG、バイク川崎バイクの「チーム前説」 が激突！

出題されるのは、M-1の歴史上“伝説”となったネタに関するクイズや、毎年波乱を巻き起こす「笑神籤（えみくじ）」にまつわる秘話 、さらに、ネタ時間にまつわるクイズでは、笑い飯西田幸治が衝撃の裏側を暴露など、熱狂的なM-1ファンも唸る問題が続々登場！

クイズをきっかけに繰り広げられる本音トークも満載！

※#2は12月17日(水)配信開始予定

決勝戦直後の大反省会のMCは、今年も麒麟・川島明！

今年は「国宝級漫才師たちの大反省会」と題し、レジェンド芸人×ファイナリスト全組が集結！ 緊張と感動の舞台裏を、最速でどっぷり掘り下げる！

12月21日(日)よる10時10分～

決勝戦ネタ、敗者復活戦ネタはTELASAで最速配信！

あの感動と爆笑をもう一度!最速で漫才ネタを配信する！ 見逃した方も、細部までじっくり見たい方も、全ネタを何度でも！

【TELASA M-1特設サイト】

https://navi.telasa.jp/m-1gp

【番組情報】

「M-1グランプリ2025」

敗者復活戦 12月21日（日）午後3時～よる6時30分

決勝 12月21日（日）よる６時30分～よる10時10分

（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）

番組公式HP：https://www.m-1gp.com/