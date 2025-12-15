９人の漫才師が「M-1グランプリ2025」の審査員に決定！ フットボールアワー・後藤輝基とミルクボーイ・駒場孝がM-1初審査
史上最多の11521組がエントリーした「M-1グランプリ2025」。
いよいよ、12月21日(日)に“一番面白い漫才師“が誕生する！
第21代王者を決めるのは、類まれなる笑いを生み出し続け、M-1戦士の憧れの存在である9人の漫才師たち。
今年もファイナリスト9組と敗者復活組の計10組をジャッジする！！
21回大会で最も面白い漫才師を決めるのは、希代の笑いを生み出し続ける９人の漫才師！
フットボールアワー・後藤輝基、ミルクボーイ・駒場孝がＭ-1審査員に初参戦！
▼2025決勝戦 審査員
※50音順
海原ともこ（海原やすよ ともこ）
2023年審査員初登場
今年で3回目
後藤 輝基（フットボールアワー）
今年審査員初登場
2003年M-1王者
駒場 孝（ミルクボーイ）
今年審査員初登場
2019年M-1王者
柴田 英嗣（アンタッチャブル）
2024年審査員初登場
今年で2回目
2004年M-1王者
哲夫（笑い飯）
2015年審査員初登場
今年で3回目 2010年M-1王者
博多大吉（博多華丸・大吉）
2016年審査員初登場
今年で6回目
塙 宣之（ナイツ）
2018年審査員初登場
今年で8回目
山内 健司（かまいたち）
2024年審査員初登場
今年で2回目
礼二（中川家）
2015年審査員初登場
今年で11回目
2001年M-1王者
「敗者復活戦」21組を審査するのは、観客200人と芸人審査員5人！
激戦を制し、決勝戦の舞台に勝ちあがるのは!?
▼2025敗者復活戦 芸人審査員
※50音順
井口 浩之（ウエストランド）
久保田 かずのぶ（とろサーモン）
野田 クリスタル（マヂカルラブリー）
ユースケ（ダイアン）
渡辺 隆（錦鯉）
■敗者復活戦 ブロック分けは12月19日に発表予定
～敗者復活戦ルール～
準決勝の順位をもとに、ABC3つのブロックが公平になるように21組を振り分け。
各ブロックの勝者を決めるのは、会場700人の中からランダムに選ばれた200名の観客！
1組ずつ、ネタ終わりで「暫定勝者」か「挑戦者」のどちらが面白かったかを審査していただく。
各ブロックの勝者3組の中でどの組が一番面白かったかを決めるのは、M-1グランプリの舞台を知り尽くした芸人審査員！
投票数が一番多かった組が、決勝戦の舞台へと進むことができる！
『TELASA』オリジナルM-1番組
レジェンド戦士が答える M-1超クイズ #1配信開始！
史上最多11521組の漫才師の頂点を決める「M-1グランプリ2025」の決勝戦が迫る中、動画配信プラットフォーム『TELASA』では、M-1をより楽しむことができるオリジナル番組「レジェンド戦士が答える M-1超クイズ」の独占配信がスタート！
この番組は、M-1グランプリの20回にわたる歴史の内容から作成されたクイズを元に、知られざるエピソードや貴重な裏側を大公開！ MCに小籔千豊を迎え、M-1にゆかりのあるレジェンド戦士4チームがトーナメント形式でクイズ王の称号をかけて激突する！
【#1の見どころ】
まず火蓋を切るのは、1回戦Aブロック！
M-1王者のチュートリアル福田充徳、NON STYLE 井上裕介による「チームチャンピオン」 と、M-1の会場を温めるスペシャルパフォーマーを務めるレイザーラモンRG、バイク川崎バイクの「チーム前説」 が激突！
出題されるのは、M-1の歴史上“伝説”となったネタに関するクイズや、毎年波乱を巻き起こす「笑神籤（えみくじ）」にまつわる秘話 、さらに、ネタ時間にまつわるクイズでは、笑い飯西田幸治が衝撃の裏側を暴露など、熱狂的なM-1ファンも唸る問題が続々登場！
クイズをきっかけに繰り広げられる本音トークも満載！
※#2は12月17日(水)配信開始予定
決勝戦直後の大反省会のMCは、今年も麒麟・川島明！
今年は「国宝級漫才師たちの大反省会」と題し、レジェンド芸人×ファイナリスト全組が集結！ 緊張と感動の舞台裏を、最速でどっぷり掘り下げる！
決勝戦ネタ、敗者復活戦ネタはTELASAで最速配信！
あの感動と爆笑をもう一度!最速で漫才ネタを配信する！ 見逃した方も、細部までじっくり見たい方も、全ネタを何度でも！
【TELASA M-1特設サイト】
https://navi.telasa.jp/m-1gp
【番組情報】
「M-1グランプリ2025」
敗者復活戦 12月21日（日）午後3時～よる6時30分
決勝 12月21日（日）よる６時30分～よる10時10分
（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）
番組公式HP：https://www.m-1gp.com/