乃木坂46のキャプテン梅澤美波（26）のセカンド写真集「透明な覚悟」（光文社・来年2月3日に発売）の書店特典ポスター3種と、ポストカード18種が15日、公開された。

折り目なしB3ポスターの特典が付くのは、セブンネットショッピング（通常版のみ）、HMV＆BOOKS SHIBUYA、星野書店近鉄パッセ店の3書店。

ポストカード特典が付くのは、セブンネットショッピング（限定カバー版のみ）、HMV（※HMV＆BOOKS SHIBUYAは除く）、楽天ブックス（通常版のみ）、タワーレコード、TSUTAYA、SHIBUYA TSUTAYA、紀伊國屋書店、丸善ジュンク堂書店、くまざわ書店、未来屋書店・アシーネ、三省堂書店、書泉・芳林堂書店、有隣堂、ブックファースト、NICリテールズ（※TSUTAYA屋号店舗、一部店舗を除く）、ヨドバシカメラマルチメディア京都、コーチャンフォー、乃木坂46Mobileの18書店。

梅澤は「特典の写真も、それぞれ時間をかけて選ばせてもらいました。いろんな表情といろんなスタイリングが見られると思います。等身大だったり、大人っぽかったり、無邪気だったり…。どれを選んでもらっても私のいろんな面を楽しんでもらえるはずです！」とコメントを寄せた。

撮影は、ファッションの聖地イタリアで行った。

ファースト写真集の発売から5年、グループのキャプテンに就任し、26歳と大人の階段を上る「今」を収めた作品となっている。

ミラノ、世界遺産チンクエテッレ、芸術の街フィレンツェの3都市で撮影を行い、おしゃれな衣装や、水着姿、ランジェリー姿などさまざまなカットが収められている。また、ほろ酔いになったり、あどけない表情ではしゃいでみたり、自然体の表情に注目だ。

梅澤は「まさか2冊目の写真集を出せることになるとは思っていなかったので、とてもうれしいです」と喜び、「前作が大満足の1冊になっていたぶんセカンドは正直プレッシャーもありましたが、今の私ならファーストの自分を超えられるのではないかと思い、とにかく作り込まずにありのままの私で挑みました」と話した。

続けて「いつも撮影のときはキメがちでおすまし顔が多い私ですが、今回は自然体の笑顔ばかり。それだけこのイタリア旅が楽しくて、ずっと笑っていたんだな、と思ってもらえればうれしいです。今の私だからこそ見せられる素の表情を、ぜひお楽しみください」とアピールした。