「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日正午現在でイオン<8267.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



１５日の東証プライム市場で、イオンが続伸。総合小売り大手の同社の２６年２月期の連結営業利益は前期比１３．６％増の２７００億円と２期ぶりに最高益を更新する見込み。物価上昇が続き節約志向が高まるなか、プライベートブランド（ＰＢ）の「トップバリュ」などが好調だ。株価は１１月に２９２０円と株式分割考慮後の最高値をつけた後、今月１１日には２２６６円まで値を下げたが、足もとでは調整一巡感も台頭しており、目先反発期待が強まっている様子だ。



出所：MINKABU PRESS