モバイルファクトリー<3912.T>が続伸し年初来高値を更新している。前週末１２日の取引終了後に、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を１０億２０００万円から１０億８９００万円（前期比２．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２０円から２３円へ引き上げ年間配当予想を４３円（前期実績３７円）としたことが好感されている。



売上高は従来予想の３４億７０００万円から３３億９３００万円（同２．３％増）へやや下方修正したものの、広告宣伝費の予算消化が計画よりも緩やかに推移したことなどにより販管費が想定を下回る見通しとなったことから、営業利益予想を引き上げる。なお最終利益は繰延税金資産の取り崩しに伴い法人税等調整額を計上することから、７億５００万円から４億５６００万円（同３４．８％減）に下方修正した。



出所：MINKABU PRESS