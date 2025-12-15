¡ÖÅù¡¹ÎÏ¤òÌµÅ¨¤ÎÍ×ºÉ¤Ë¡×ÀîºêF¤¬²¬»³GK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ!
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï15Æü¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÎGK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó(28)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤ÏÊì¹ñ¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ç¥×¥íÀ¸³è¤ò»Ï¤á¡¢2021Ç¯¤Ë²£ÉÍFC¤Ø¡£ºòµ¨¤Ë²¬»³¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢J1½é¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîºêF¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö»ä¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂ¾¤Î¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Åù¡¹ÎÏ¤òÌµÅ¨¤ÎÍ×ºÉ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üGK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó
(Svend Brodersen)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1997Ç¯3·î22Æü(28ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
188cm/89kg
¢£·ÐÎò
¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê(¥É¥¤¥Ä)-²£ÉÍFC-²¬»³
¢£½Ð¾ìÎò
J1¥ê¡¼¥°:66»î¹ç
J2¥ê¡¼¥°:73»î¹ç
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:2»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦ÀîºêFÂ¦
¡Ö¤Þ¤º¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬º£Æü¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤µ¤ì¤¿¡¢¥Á¥ç¥ó ¥½¥ó¥ê¥ç¥óÁª¼ê¤È°ÂÆ£½Ù²ðÁª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ê¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¸ùÀÓ¤òÆ±ÍÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÎÄï¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤òÅù¡¹ÎÏÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Àîºê¤È»ä¤ÎºÇ½é¤ÎÀÜÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢»ä¤ÏÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç±¿Ì¿¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Åù¡¹ÎÏ¤òÌµÅ¨¤ÎÍ×ºÉ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È²ÄÇ½¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢¦²¬»³Â¦
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢2Ç¯´Ö¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤Ê´ü´Ö¤Ç¤·¤¿!
»ä¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎò»ËÅª¤ÊÀ®²Ì¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£J1¤Ø¤Î½é¾º³Ê¡¢¤½¤·¤ÆÍâÇ¯¤Ë¤ÏÆ²¡¹¤Î13°Ì¤Ç¥ê¡¼¥°»ÄÎ±¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿(È»¼ù¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ±¿Ì¿Åª¤Ê·ë²Ì¡¦13°Ì¤Ç¤·¤¿)¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤¬³Ø¤ó¤ÀºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¶¯¤¤·ëÂ«ÎÏ¤È¤ª¸ß¤¤¤Î¿®Íê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬Ã£À®¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤¬¾ï¤Ë²¹¤«¤¯»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¡¢¤Û¤ÜËèÆü¥Ô¥Ã¥Á¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿!
Èà¤é¤ÏËèÆü¡¢²¬»³¤é¤·¤µ¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¡¢Ã¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀº¿À¤ò¡¢»ä¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¬»³¤Ë¤â¾Íè¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!
¿´¤ÎÄì¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï±Ê±ó¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤Þ¤»¤ó!¡×
