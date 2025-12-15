横浜FCが大卒3年目GK遠藤雅己の契約満了を発表…今季はシーズン途中に奈良へ期限付き移籍
横浜FCは15日、奈良クラブに期限付き移籍していたGK遠藤雅己(24)について契約満了に伴い、今季限りでクラブを離れることを発表した。また、奈良からも移籍期間満了のリリースが出ている。
遠藤は桐蔭学園高から明治大を経て、2023年に横浜FCへ加入。同年5月から6月まで水戸ホーリーホックへの期限付き移籍を経験し、今年7月からは奈良へレンタル移籍したが、プロ入りからここまで公式戦の出場はなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK遠藤雅己
(えんどう・まさき)
■生年月日
2001年3月1日(24歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
188cm/84kg
■経歴
FCサラマンドラ明正-遠藤サッカーアカデミー-桐蔭学園高-明治大-横浜FC-水戸-横浜FC-奈良-横浜FC
■出場歴
なし
■コメント
▽横浜FC側
「日頃より横浜FCに熱くご支援、ご声援をいただいているスポンサー各社の皆様、ファン、サポーターの皆様、本当にありがとうございます。この度、横浜FCから契約満了の提示を受け退団をすることになりました。僕としては横浜FCに在籍していたこの3年間の時間は、かけがえのない宝物です。この横浜FCというクラブは、幼い頃から夢に見てきたプロサッカー選手という職業に辿り着かせてくれたクラブです。父の観ていた景色を僕にも見せてくれたクラブです。すごく色々な思い入れがあり、このクラブの為に全てを尽くしたいと思えたクラブでした。
試合に出ることは出来ませんでしたが、常に手厚くご指導をくださった土肥さんや村井さん、アダウトさんなどのGKコーチの皆様、監督を始めとするコーチングスタッフ、トレーナーの皆様には、本当に感謝ばかりです。サッカー選手としての準備、心、技術など挙げるとキリがないほど多くのことを学びました。もっともっと学びたかったし、それを発揮したかったです。どんな時も熱く共に戦ってくれるサポーターは、僕にとっての原動力でした。僕のプレーで横浜FCファミリーの皆さんを笑顔にしたかったので、それが叶わないのが心残りです。本当に悔しいです。
毎日の食事を支えてくれていた管理栄養士の皆さん、食堂の皆さんには本当に支えていただきました。毎日の美味しいお昼ご飯を楽しみに練習を頑張れました。時折、お肉を増やしてくれるのが嬉しくてお肉の日にはいつもワクワクしていました。いつもクラブハウスを綺麗にしてくれている清掃員さん達は、毎日汚れるロッカーやトイレなどを選手が使いやすいようにピカピカにしてくれました。会った時には笑顔であいさつもしてくれて、そのような人達の支えがあってのサッカー選手であることを教えてくれた存在でした。そして、一緒に横浜FCでプレーをさせていただいた選手の皆様。昇格や降格を共に経験させていただき、素晴らしい人生経験をさせていただきました。皆様の今後のキャリアが素晴らしいものに発展していくことを心より願っております。これ以上はキリがないので、割愛させていただきますが、本当に多くの方々の支えがあって横浜FCでの3年間を充実して過ごすことができました。本当にありがとうございました。
最後になりますが、この横浜FCというクラブは本当に、僕の人生においてすごく大切な存在です。叶うことならばこのクラブでこの先もずっとサッカーをしていたかったですが、サッカー界という業界に身を置いている以上、このような別れは必ずあるものだと思います。これから僕は、横浜FCのファンとして横浜FCを応援しています。横浜FCの今後の発展と躍進を心より祈念させていただき、退団の挨拶とさせていただきます。3年間本当にありがとうございました。」
▽奈良側
「奈良クラブのファン、サポーターの皆様、日頃より熱いご声援ありがとうございます。
並びに、日頃より奈良クラブをご支援いただいていますスポンサー各社の皆様、本当にありがとうございます。
この度、契約満了ということで奈良クラブを離れることとなりました。
奈良クラブというクラブに在籍した期間は4ヶ月というとても短い時間でした。僕にとってこの4ヶ月はとても濃く、そしてすごく刺激的な時間でした。
僕はどのような形になっても、奈良クラブをJ2リーグに上げるために尽力しようと心に決めて移籍をしてきました。だからこそ、プレーオフにいけなかったこと、チームの力になれなかったことがとても悔しいです。
奈良クラブというクラブは、まだまだ発展途上のクラブだと思います。
僕はもうこのクラブのエンブレムを背負って戦うことはできませんが、このクラブは来年以降も色々な選手と共に新しい景色を見に戦い続けていきます。
サッカークラブというのはファン、サポーターの皆様の支えなしでは、強くなれないと僕は思います。これからも奈良クラブと共に皆様が熱く戦ってくれることを心より願っております。
最後になりますが、4ヶ月間本当にありがとうございました。
奈良クラブの更なる発展を祈念いたしまして、退団の挨拶とさせていただきます。」
