ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î·³»öÅª°µÎÏ¤Ë¡ÈÄÀÌÛ¡É¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢ÇÆ¸¢¡×¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤«¡Ô´Ú¹ñ·ÐºÑ»ï¤Î»ëÅÀ¡Õ

12·î5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡ÊNSS¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦³°¸òÀïÎ¬¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤ËÅö¤¿¤ëÊ¸½ñ¤Ç¡¢À¯¸¢È¯Â½é´ü¤äÃæ´ü¤ËÅ¾´¹ÅÀ¤¬É¬Í×¤ÊºÝ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂçÅýÎÎ¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎºÇ¹â°Ì´Ø·¸¼Ô¤¬Ä¾ÀÜÈ¯É½¤·¡¢ÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¤Ã¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºßÇ¤´ü¤À¤Ã¤¿2022Ç¯°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ2´üÌÜ¤ÎÂÐ³°¹½ÁÛ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï¤³¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤ò´ðÁÃ¤Ë¡¢º£¸å¡Ö¹ñ²ÈËÉ±ÒÀïÎ¬¡ÊNDS¡Ë¡×¤òºöÄê¤¹¤ë¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÏÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÊ¬ÎÌ¤¬³ä¤«¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¡×¤À¤Ã¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤ÏËÁÆ¬¤«¤éÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢ÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸í¤Ã¤¿Á°Äó¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤òÃæ¹ñ¤Ë³«Êü¤·¡¢ÊÆ´ë¶È¤ÎÂÐÃæÅê»ñ¤ò¾©Îå¤·¡¢À½Â¤¶È¤òÃæ¹ñ¤Ë¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ïµ¬ÈÏ¤Ë´ð¤Å¤¯¹ñºÝÃá½ø¤ËÊÔÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏË¤«¤Ç¶¯Âç¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÉÙ¤È¸¢ÎÏ¤ò·³»öÅªÍø±×¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬Ã£À®¤·¤¿·ÐºÑÅªÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ½Ò¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÃÏ°Ì¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¸å¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑ´Ø·¸¤òºÆÄ´À°¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÐºÑÅªÆÈÎ©¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áê¸ß¼çµÁ¤È¸øÀµÀ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¤Ï¶Ñ¹Õ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÉÒ´¶¤Ç¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼Åª¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÅªÂÐÎ©¤è¤ê¤â¡¢·ÐºÑ´Ø·¸¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿»ÑÀª¤À¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈ¾µå³°¤Î¶¥Áè¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤²ó¤·¤òÍÑ¤¤¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤òÊÆ¹ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÖºÇÂç¤ÎÄ©Àï¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î¡Ö°ÂÊÝÂÐÎ©¡×¤è¤ê¡Ö·ÐºÑ´Ø·¸¡×¤Ë½ÅÅÀÃÖ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«
¿·¤¿¤Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ·³»öÅª¶¼°Ò¤òÍÞ»ß¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎÀ¸»º¤ª¤è¤ÓÅìËÌ¥¢¥¸¥¢¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÊ¬¤±¤ëÍ×¾×¤Ç¤¢¤ëÂæÏÑ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö·³»öÅªÍ¥°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÂæÏÑÊ¶Áè¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¥Àè»ö¹à¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂè1ÎóÅçÀþ¤Î¤É¤³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿¯Î¬¤òÁË»ß¤Ç¤¤ë·³»öÎÏ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
ÎóÅçÀþ¤È¤Ï¡ÖÅç¡¹¤ÇÏ¢¤Ê¤ëº¿¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë³µÇ°¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï1980Ç¯Âå¡¢Åö»þ¤Î³¤·³»ÊÎá´±¤À¤Ã¤¿Î²ÚÀ¶¤¬3ÃÊ³¬¤ÎÎóÅçÀþÀïÎ¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³¤ÍÎÉõº¿ÀïÎ¬¤òÂÇÇË¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£Âè1ÎóÅçÀþ¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶å½£¡¢²Æì¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥Ü¥ë¥Í¥ª¤ò·ë¤Ö³¤°è¤Î»ÙÇÛ¸¢¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤³¤Î¹½ÁÛ¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢Âè1ÎóÅçÀþ¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¿Ê½Ð¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤³¤ì¤òÃ±ÆÈ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤Ù¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ë¤è¤ëÌò³äÊ¬Ã´¤ò¶¯¤¯µá¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î³°¸òÅØÎÏ¤Ï¡¢Âè1ÎóÅçÀþÆâ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼½ô¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ÁÏÑ¤ä¤½¤ÎÂ¾»ÜÀß¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹³ÈÂç¡¢¼«¹ñ¤ÎËÉ±ÒÍ½»»Áý³Û¡¢¿¯¹¶ÍÞ»ßÇ½ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Âè1ÎóÅçÀþÆâ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñËÉÈñÁý³Û¤òµá¤á¤ëÂÐ¾Ý¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤ÎÈ¯É½¸å¡¢ÂæÏÑ¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯Î©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£12·î6Æü¡¢ÎÓ²ÂÎ¶³°¸òÉôÄ¹¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ª¤è¤ÓÃÏÀ¯³ØÅªÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Æ±ÌÁ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÂæÏÑ¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢12·î2Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¡ÖÂæÏÑÊÝ¾ÚÍú¹ÔË¡¡×¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¡£¡ÖÂæÏÑÊÝ¾ÚÍú¹ÔË¡¡×¤Ï¡¢¹ñÌ³¾Ê¤¬5Ç¯¤´¤È¤ËÂæÏÑ¤È¤Î¸òÎ®¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëµ¬Äê¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢²þÁ±ºö¤òºöÄê¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¸òÎ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÀ©¸Â»Ø¿Ë¡×¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤âÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï1979Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤È¹ñ¸ò¤ò¼ùÎ©¤¹¤ëºÝ¤ËÂæÏÑ¤ÈÃÇ¸ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃæ¹ñ¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹â´±¤ÎÂæÏÑË¬Ìä¤ò¶Ø¤¸¡¢ÂæÏÑ¤È¤Î¸òÎ®¤ÏÈó¸ø³«¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÀ©¸Â»Ø¿Ë¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢1´üÌÜ¤ËÊÆÃæËÇ°×ÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¤ÆÃæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¿¥Ö¡¼¤ÏÇË¤é¤ì¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸¢ÎÏ½øÎó3°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Ú¥í¥·²¼±¡µÄÄ¹¤¬ÂæÏÑ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤¿¡£¡ÖÂæÏÑÊÝ¾ÚÍú¹ÔË¡¡×¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¡¢12·î3Æü¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤ÎÃæ¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃæÊÆ´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ±Û¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢12·î8Æü¤Î³°¸òÉôÄêÎã²ñ¸«¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ø¤Î¸«²ò¤Ç¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¡£³Ô²Èº«ÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤ÎÃæ¤Î³Ë¿´¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤ò¤É¤¦²ò·è¤¹¤ë¤«¤ÏÃæ¹ñ¿Í¼«¿È¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë³°Éô¤Î´³¾Ä¤âµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤È·ë¤ó¤À¡Ø°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡Ù¸¶Â§¤ËÂÐ¤¹¤ëÌóÂ«¤ò¸·³Ê¤Ë½ç¼é¤¹¤ë¤è¤¦¡×µá¤á¤¿¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬°ìÊýÅª¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£³ÔÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÃæÊÆ¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ì¤ÐÁÐÊý¤ËÍø±×¤¬¤¢¤ê¡¢Áè¤¨¤ÐÁÐÊý¤¬½ý¤Ä¤¯¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁê¸ßÂº½Å¡¢Ê¿ÏÂ¶¦Â¸¡¢¶¨ÎÏWin-Win¤¬ÃæÊÆ¤ÎÀµ¤·¤¤¶¦Â¸¤ÎÆ»¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤¬Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÅª¼ÂÂÎ¤òÇ§¤á¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò»ö¶ÈÅªÍø±×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÂª¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼ÂÍø¼çµÁÅªÍø±×¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤È¤â°ìÃ×¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á³ÔÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÂÐÏÃ¤È¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤ò´ÉÍý¤·¡¢ÃæÊÆ´Ø·¸¤ò°ÂÄêÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤è¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ÎÄÀÌÛ¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î°µÎÏËÜ³Ê²½
¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ãæ¹ñ¤ò¸£À©ÂÐ¾Ý¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ë¡ÖÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¹Ç¯¤ÎÀë¸ÀÅªÀ¯ºö¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÆÈÎ©¤Î¤è¤¦¤ÊÂæÏÑ¤Î°ìÊýÅª¤ÊÃÏ°ÌÊÑ¹¹¤ä¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉðÎÏ¿¯¹¶¤Î¤¤¤º¤ì¤âÇÓ½ü¤¹¤ëÎ©¾ì¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾õ°Ý»ý¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÀ¯ºö´ðÄ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
²áµî30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Ïûç¾®Ê¿¤ÎÏ©Àþ¤òÆ§½±¤·¡¢¡Ö°ì¹ñÆóÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤ÎµÛ¼ýÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤¬Ä¹´üÀ¯¸¢¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¤ÆÆÈÎ©¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÃæ¹ñ¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾õ°Ý»ý¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï´¿·Þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¤Î³¤°è¤ä¶õ°è¤ÇÃæ¹ñ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉðÎÏ¼¨°Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÄÀÌÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î5Æü¡¢Ãæ¹ñ¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤¬Î¨¤¤¤ë´ÏÂâ¤ÏÆüËÜ¡¦²Æì³¤°è¤ËÀÜ¶á¤·¡¢7Æü¤Þ¤Ç²ÆìËÜÅç¤ò¡Ö¥³¤Î»ú¡×·Á¤Ë¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¹Ò¹Ô¤·¤¿¡£8Æü¤«¤é¤ÏÆîÂçÅìÅç¼þÊÕ¤ò¡ÖS»ú¡×·Á¤ËÊñ°Ï¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢²¥ÎÄ»ÅçÊý¸þ¤ØÆî²¼¤·¤¿¡£4Æü´Ö¤Ç¡¢ÎËÇ«¤«¤é´ÏºÜµ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬Ìó140²ó¤âÎ¥ÃåÎ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÃæ¹ñ¤Î¶õÊì´ÏÂâ¤Ï¡¢²Æì½ôÅç¤ÎÆîÀ¾¤òÄÌ²á¤·¤¿¸å¡¢À¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë·±Îý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢²ÆìËÜÅç¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¹Ò¹Ô¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤ÎÍ×¾×¤òºÉ¤°¤«¤Î¤è¤¦¤Ê·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î´ÏºÜµ¡¤ÈÆüËÜ¤Î¼«±ÒÂâÀïÆ®µ¡¤¬¸ß¤¤¤òË¸³²¡¦°Ò³Å¤¹¤ë¹Ô°Ù¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÃæ¹ñ¤¬Ïª¹ü¤ÊÉðÎÏ¼¨°Ò¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï12·î10Æü¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤ëÎ©¾ì¤â¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤ÎÈ¯É½°Ê¹ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÃÏ°èÇÆ¸¢¡×¤ò°ìÄêÄøÅÙÇ§¤á¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉðÎÏ¸Ø¼¨¤òÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
