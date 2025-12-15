BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が登場する韓国のファッション誌『ELLE Korea』2026年1月号の9種類の表紙カットが公開され、大きな注目を集めている。

【写真】BTSジョングクの多彩な魅力切り取る『ELLE Korea』9種類の表紙カット【動画】白スーツ姿のジョングク表紙予告ムービー／JUNG KOOK×シャネル

■逞しさ、クールさ、純粋さ…BTSジョングクの多彩な魅力を切り取る

先日、シャネル フレグランス＆ビューティのグローバルアンバサダーに就任したジョングク。投稿のキャプションには「ガブリエル・シャネルの足跡をたどって、彼はフランス・パリへ向かった」と綴られており、今回の表紙カットはパリで撮影されたことが明かされている。

表紙カットでは、ジョングクが、柔らかくウェーブしたヘアスタイルで登場。鍛えられた腹筋がのぞくベージュのジャケット姿をはじめ、モノクロで切り取られた無邪気な笑顔、クラシカルで上品なロングジャケットの立ち姿、窓から差し込む淡い光に包まれベッドにもたれかかる表情、上目遣いでカメラを見つめる美しい瞳のクローズアップ、さらには光沢のあるシャツをまとい色気を放つ浴槽ショットまで、多彩なカットが並ぶ。

繊細さと強さ、ワイルドさとエレガントさを併せ持つ、現在のジョングクの魅力をあらゆる角度から映し出した表紙となっている。

SNSでは「このパーマのジョングク大好き」「素敵すぎてまた恋した」「綺麗すぎて呼吸忘れた」「大人っぽさと儚さのバランスが最高」「毎回かっこよさが更新されていく」「 優しい穏やかな表情にキュン」「柔らかい雰囲気がたまらない」など、絶賛の声が相次いでいる。

■ジョングクのさらなる写真、インタビュー、フィルムも公開予定

投稿では、今後さらに多くのビジュアルカットやインタビュー、フィルムが公開されることも予告されており、ファンの期待が高まっている。

■動画：JUNG KOOK、カバースター予告ムービー

■動画：BTSジョングク×シャネル