Snow Manの目黒蓮が、自身のInstagramを更新。出演した日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）へのメッセージと共にオフショットを公開した。

【写真】目黒蓮『ザ・ロイヤルファミリー』妻夫木聡・中川大志・佐藤浩市との思い出ショット①②

■俳優陣との絆感じる『ザ・ロイヤルファミリー』オフショット続々

12月14日に最終回を迎えた『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）。目黒は、「ザ・ロイヤルファミリー最終回です。1年以上前から心の準備をしてきた作品、ずっと楽しみにしていた物語が今日終わります。」とコメントし、複数枚の撮影オフショットを披露。

写真は、メガネ姿で自身の手の匂いをかぐように近づく馬を笑顔で見つめる様子や、厩舎でほほ笑む全身ショット、広大な牧場＆山々を背景にしたデニムジャケット姿、メガネをかけた目黒が目を細めながら笑顔でパソコンを眺める様子などを公開。

さらに共演した妻夫木聡とのツーショットも。階段の踊り場で話す自然体ショットや、椅子に並んで座る姿、ふたりで頬に手を当てて肘をつくお揃いポーズする仲良しショットなど。

また共演した中川大志とのスーツ姿ツーショットや、目黒・妻夫木・佐藤浩市が太陽に照らされるまぶしい肩組み3ショットも披露している。

目黒は「中条耕一として過ごしてきた4ヶ月本当に幸せでした。監督をはじめとする制作チーム、キャストの皆さんと本当に一生の宝物になる時間を過ごしました。最終回は特に1番、耕一として、物語の中のみんなと心が繋がる瞬間があって、演じていて本当に楽しかったです」というメッセージも添えている。

SNSでは「穏やかな表情ばかりで現場の和やかさが伝わります」「メガネお似合いです」「馬とも通じ合えるめめ」「妻夫木さんとのツーショットかわいい」「素敵なドラマをありがとう」「胸が熱くなる最終回でした」などといった声が続々と到着した。

ドラマ公式Instagramでは、目黒と妻夫木のスーツ姿肩組みクランクアップショットも公開されている。

■写真：「中条耕一として過ごしてきた4ヶ月本当に幸せでした」（目黒）

■写真：肩を組む目黒＆妻夫木はじめ笑顔のキャストのクランクアップショット