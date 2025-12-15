総合格闘家でUFCフライ級8位の堀口恭司が14日、自身のYoutubeチャンネルを更新。2月7日（日本時間8日）に米国・ラスベガスで開催される「UFCファイトナイト」で同級5位のアミル・アルバジ（イラク）と対戦することを報告した。そのなかで堀口は「ちょっと文句言いたい」と切り出し、ATTでの練習中の“不満”を吐露した。



■「俺のスパーリングをずーっと見てる」

アルバジとの次戦が決まった堀口は「強い相手なのでしっかりとフィニッシュして勝ちたい」と意気込みをコメント。すでに試合まで2カ月を切った急なオファーのため、年末の帰国予定が前倒しになったことなどを伝えた。

そのなかで、堀口は「ちょっと文句言いたい」と切り出し、珍しく不満を吐露する一幕があった。

堀口は「ATTはジムが広すぎて、アルバジのチームメートがジムにいる。前回もウランベコフのチームメートがいて、俺のスパーリングとかをずーっと見てるの」と実情を語り、「スパイがいるんだよ、マジで！」と明かした。

これについては、コーチを務めるマイク・ブラウン氏も「良くないね、と言っていた」とし、「だから、そういうときは隔離した部屋で練習をやったり（している）」と“スパイ”対策をしていることも赤裸々に語った。堀口は「正直言って関係ないんだけどね。どんなに見られようがやることは同じだし。関係ないけど、正直気分は良くないよね」と素直な心境を語っている。

堀口はYouTubeチャンネル「U-NEXT格闘技」の密着動画で、復帰戦の対戦相手であるタギル・ウランベコフ（ダゲスタン）のチームメートと会話し「Are you enemy?（君は敵か？）」などと質問する場面が見られた。堀口は練習に集中して、万全のコンディションで試合に臨むことができるか。第2戦の行方にも注目したい。