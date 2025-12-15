TBS NEWS DIG Powered by JNN

タレントの新山千春さんが、自身のインスタグラムを更新。
町中華の名店を訪れたことを明かしています。
 

新山千春さんは「わたしが高校生の時に近所に住んでいて　本当によく通わせてもらったお店！兆徳♡」と綴ると、写真をアップ。



新山千春さんは「わたしが高校生の時に近所に住んでいて　本当によく通わせてもらったお店！兆徳♡」と綴ると、写真をアップ。

投稿された画像では、新山千春さんが、お店の前で佇んだり、チャーハンを手に笑顔を見せる様子、美味しそうな料理などのショットが見て取れます。

続けて「変わらない優しさでこうして再会できることが　毎回楽しみでしかないあったかい場所。」「町中華の魅力もこちらのお店で教わりました。誕生日には　ホールケーキをサプライズで　届けてくれた優しさは今でも忘れられない思い出です。」と、綴りました。
 



更に「16歳の時、まだ東京に友達が少なかったわたしに　たくさんの優しさで美味しいお料理を笑顔で　出してくれた大将！」と、記しました。

そして「こらからもずっと通い続ける大切なお店です。この雰囲気大好きで思い出もいっぱい！変わらないでいてほしいなぁ♡」と、綴りました。
 



最後に、新山千春さんは、「ランクルタクシー」でお店を訪れたことを明かすと、ランクルタクシーとの２ショット写真をアップ。

続けて「わたし嬉しすぎて　うわー250じゃないですかぁ？　ランクルのカスタムの話でも車内で運転手さんと　盛り上がりました」と、明かしています。
 



【担当：芸能情報ステーション】