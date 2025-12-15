『ザ・ロイヤルファミリー』原作者が感想＆メッセージ 視聴者から反響「もしかして夢は繋がりますか？」
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）が、14日に最終回を迎えた。原作者の早見和真氏が、自身のXを通じ、メッセージを寄せた。
【画像】『ザ・ロイヤルファミリー』最終回後に…原作者・早見和真氏がメッセージ（全文）
早見氏は「本当に、本当にありがとうございました。原作者として最高に幸せでした。キャスト、スタッフ、見てくださった皆さま、読んでくださった皆さまに心から感謝いたします」とつづり、そして「夢の続きを必死に模索します。これからも『ザ ・ロイヤルファミリー』をよろしくお願いいたします！」と伝えた。
また、「最後にすみません。物語を貫いたレースシーン、かなり大変な作業だったと思います。CGチームの皆さんが1話から今日の放送までかなりやってくれました。悔しい思いもあったかもしれませんが、本当に素晴らしかったです。手に汗を握りました。本当にありがとうございました！」と感謝を重ねた。
この投稿に対し、視聴者からは「こちらこそ、ありがとうございました」「毎話泣きながら観てました、本当に素晴らしかったです」「毎話泣きながら観てました、本当に素晴らしかったです」「原作を今から読みます」など、反響多数。
さらに「もしかして夢は繋がりますか？」「続編待ってます」「有馬記念に勝った後の続編観たいです」「歴史は3代続くと言います」「この先を映画化して欲しいです」など、多数の声が寄せられている。
『ザ・ロイヤルファミリー』は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。JRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像も話題となった。
■キャスト
栗須栄治…妻夫木聡
中条耕一…目黒蓮
野崎加奈子…松本若菜
広中博…安藤政信
佐木隆二郎…高杉真宙
平良恒明…津田健次郎
相磯正臣…吉沢悠
野崎剛史…木場勝己
林田純次…尾美としのり
中条美紀子…中嶋朋子
椎名展之…中川大志
山王百合子…関水 渚
安川すみれ…長内映里香
遠山大地…秋山寛貴（ハナコ）
野崎翔平…市原匠悟
山王優太郎…小泉孝太郎
山王京子…黒木瞳
椎名善弘…沢村一樹
山王耕造…佐藤浩市
