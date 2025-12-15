¥«¥«¥í¥Ë·ªÃ«¡Ö¥·¥ã¥Ð¤¤¥ä¥Ä¤¬·ù¤¤¡×¡¡·ù¤¤¤Ê¿Í¤ÎÆÃÄ§»ØÅ¦¤µ¤ì¡Ä¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡ªÁêÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥«¥«¥í¥Ë¡×¤Î·ªÃ«¡Ê36¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ù¤¤¤Ê¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àê¤¤»Õ¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃç´ÖÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤··ë¹½¥¢¥Ä¤¤ÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¡Ö¿Í¤Î¹¥¤·ù¤¤¤â·ã¤·¤¤¡£´Ø¤ï¤ë¤ï¤ë¿Í¤Ï·è¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿·ªÃ«¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é·ù¤¤¤Ê¿ÍÊªÁü¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¥·¥ã¥Ð¤¤¥ä¥Ä¤¬·ù¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¶¦¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¤Ï¡¢·ªÃ«¤ò¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥Ä¤¤¿Í¡£·ù¤Ê´¶¤¸¤Ë·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ÚÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤È¤«¡¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¹ÔÆ°¡¢¥À¥µ¤¤¿Í¤È¤«¤ÏÀäÂÐÌµÍý¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Àê¤¤»Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤±¹¥¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÎä¤ä¤ä¤«¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆ¬¤Î²óÅ¾°¤¤¿Í·ù¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀê¤¤»Õ¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÉâ¤«¤Ö¤Ê1¿Í¡×¤È¤·¤¿¤ê´é¡£·ªÃ«¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡ªÁêÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£