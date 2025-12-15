作家の室井佑月氏が１４日、Ｘを更新。緊急入院となった病名を明かし、夫で立憲民主党議員の米山隆一氏へ苦言を呈した。

室井氏は８日のＸで緊急入院を報告。その後、米山氏は「手術はうまくいき、麻酔からも覚めています」と妻の様子を報告するも、室井氏は１１日のＸで「この人すごいよね。手術はうまくいっても、妻は抗生剤が種類変えてもなぜか効きにくく、熱も出たりで、なのに夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる。もう離婚して下さい」と激怒投稿していた。

その後、１４日に室井氏は「おっす！抗生剤がようやく効いて３日目。熱も下がってきました。なんか気が動転して、変な病状の報告してました。ごめんなさい。病名は、左水腎症、左腎盂腎炎、左膿腎症と、説明用紙に書いてあった。敗血症に移行するとまずいから、入院」と緊急入院に至った病名を明かした。

そして、米山氏がＸで「私は『自分が分かっている状態』がどういう状態か知っていますので、そうでない状態は『分かっていない状態』と判別できます」などとしている投稿をリポストし「いいえ、あなたはわかっていません」とバッサリ。

「あなたを叩く市井の人に激怒し、粘着バトルしても、おもしろがる人がさらに増えるだけ。それより『昔のことまで持ち出して、そういうのやめなよ』と言ってくれる人を増やしていくべきです」と訴えた。

さらに「私はあなたの妻になり、『気持ち悪い』とか『パパ活』とかよく言われますよ。苦しいですが、直にいわれたら、真っ直ぐ目を見て『お願いします。そこから先、今とこれからも見てください』と頭を下げてますよ。苦しいけど」と自身の体験を明かし「一緒にそうやって頑張っていくのだと思ってました。どうやら違った」と断じていた。